У Водненского Дома культуры началась вторая жизнь

2017 год был объявлен "Годом добрых дел", и этот год стал действительно добрым для поселка Водный. Благодаря проекту "Местный Дом культуры", инициатором которого стала партия "Единая Россия", дом культуры полностью обновил свою материально-техническую базу. Восьмого ноября был подведен итог проделанной работы.

Заместитель руководителя администрации Ухты Елена Ермолина поздравила жителей поселка с радостным событием: "Думаю, с таким замечательным новым оборудованием Дом культуры заживет еще более активной жизнью. Очень рада, что продуктивное взаимодействие партии "Единая Россия" и муниципалитета, республиканской и федеральной власти приводит к реализации таких важных идей. Благодаря проекту жизнь сельских и поселковых клубов начинает качественно преображаться. Еще многое нужно сделать, но это – первый шаг с конкретными результатами".

Партийный проект направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек. Он появился как механизм исполнения наказов избирателей, полученных в ходе избирательной кампании 2016 года.

"Во время выборной кампании 2016 года, когда наши кандидаты в депутаты Государственной Думы Ольга Савастьянова и Иван Медведев ездили по населенным пунктам, и к ним часто подходили жители, а также работники культуры с просьбой обратить внимание на материально-техничекое оснащение объектов отрасли культуры. После обсуждения данной проблематики в фракции "Единой России" в Москве было принято решение о запуске проекта, плоды которого мы уже можем видеть", - сказала координатор проекта "Местный Дом культуры" в Республике Коми от партии "Единая Россия" Елена Тренева и отметила, что проект продолжает работу.

На укрепление материально-технической базы водненского Дома культуры было выделено 9 210 260 рублей (5 706 460 рублей из федерального, 364 800 рублей из республиканского и 3 139 000 рублей из муниципального бюджетов). На эти средства было приобретено звуковое и световое оборудование, оргтехника, уличная сцена, одежда сцены, кресла для концертного зала и офисная мебель.

Исполняющий обязанности руководителя Ухтинского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Куприянов в своем выступлении обратил внимание на то, что партией поддерживается целый ряд проектов, и все они реализуются благодаря наставлениям жителей и при их активном участии.

Председатель Общественного совета поселка Водный Иван Косуров поздравил присутствующих со столетием Октябрьской революции и напомнил, что многие из действующих объектов, в том числе и данный Дом культуры, построены еще при советской власти: "Эта сцена помнит величайших людей той эпохи, которые здесь выступали. Радостно видеть, что власть вновь стала обращать внимание на небольшие населенные пункты, мы получили прекрасное сценическое оборудование. Хотелось бы, чтобы работа была продолжена, и были решен еще и вопрос ремонта".

С той же мыслью, что и у Ивана Косурова, выступила заместитель председателя Совета ветеранов Водного Людмила Смирнова: "Мы очень любим это учреждение и наше поколение вложило сюда немало своих сил. Радостно, что такой замечательный проект был, есть и будет продолжаться".

Художественная самодеятельность всегда была гордостью поселка Водный. В ней принимают участие и самые маленькие водненцы, и старшее поколение. С появлением качественной и современной материальной базы начнется новый виток в культурном развитии жителей, в этом убеждены работники культуры поселка.

Торжественное открытие обновленного Дома культуры завершилось выступлением местных коллективов и солистов, сообщает пресс-служба администрации МО ГО "Ухта".