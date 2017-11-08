В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили юного гостя из Салехарда, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Коми. ДТП дорожная полиция зафиксировала в 17 часов.

Водитель-женщина 1985-го года рождения двигалась на личной Kia Sorento по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Петрозаводская к Малышева.

Напротив дома №180 по Октябрьскому проспекту она наехала на мальчика 2001-го года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения авто.

У пострадавшего - ушиб бедра и ссадины колена, госпитализация ему не потребовалась.

Водитель иномарки за год один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Транспортом управляет с 2003-го года, добавили в ГИБДД.