В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили юного гостя из Салехарда
В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили юного гостя из Салехарда, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Коми. ДТП дорожная полиция зафиксировала в 17 часов.
Водитель-женщина 1985-го года рождения двигалась на личной Kia Sorento по Октябрьскому проспекту со стороны улицы Петрозаводская к Малышева.
Напротив дома №180 по Октябрьскому проспекту она наехала на мальчика 2001-го года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по ходу движения авто.
У пострадавшего - ушиб бедра и ссадины колена, госпитализация ему не потребовалась.
Водитель иномарки за год один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Транспортом управляет с 2003-го года, добавили в ГИБДД.
Ярослава Пархачёва
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