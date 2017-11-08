В Коми проект реконструкции здания под отделение паллиативной медпомощи разработают в 2019 году

Средства на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания в поселке Верхняя Максаковка под отделение паллиативной медпомощи выделят в 2019 году. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном обсуждению госпрограммы "Развитие здравоохранения", сообщил руководитель Минздрава республики Дмитрий Березин.

По его словам, на разработку проектно-сметной документации под отделение паллиативной медпомощи мощностью 45 коек и врачебной амбулатории на 170 посещений в смену потребуется 9,9 млн. рублей.

Кроме того, в планах ведомства на 2018-2020 годы также значится строительство республиканской инфекционной больницы с общим объемом финансирования 1,5 млрд. рублей. Минздраву Коми удалось привлечь из федерального средства 200 млн. рублей на 2018 год.

Также планируется начать реконструкцию радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера с общим объемом финансирования.

На вопросы парламентариев о конкретных сроках начала строительства заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми Эдуард Слабиков пояснил, что к строительству двух значимых объектов планируется приступить в январе 2018 года.

Что касается санатория "Серегово", то, по словам замминистра, надзорными органами проведен пока лишь визуальный осмотр зданий, в ближайшем будущем также проведут его инструментальное обследование.

"Предыдущими строителями было допущено достаточно много недоделок. Получив данные инструментального обследования, мы сможем принять решение о том, какие необходимо выполнить работы на объекте", - добавил он.