Сергей Гапликов: "Залог успеха Сосногорской швейной фабрики – это сплоченность трудового коллектива и грамотный менеджмент"

В рамках рабочей поездки в Сосногорский район глава Республики Коми посетил производственный цех предприятия, пообщался с трудовым коллективом, а также оценил ассортимент и качество выпускаемой продукции.

В этом году ведущему предприятию легкой промышленности республики исполнилось 30 лет. Образованная в непростые перестроечные годы, Сосногорская швейная фабрика сумела пережить не один экономический кризис, сохранив при этом не только производство, но и увеличив его объёмы. Ежегодно компания производит около 150 тысяч изделий спецодежды для разных отраслей: нефтяной, газовой, лесной, горнодобывающей, строительной, медицинских учреждений, силовых министерств и ведомств, железнодорожного транспорта.

Стабильность и эффективность работы предприятия – это прежде всего заслуга сплочённого коллектива и грамотного руководителя, генерального директора Дмитрия Кологривого. В компании трудятся более 150 человек. В ходе торжественного собрания, посвящённого юбилею фабрики, глава Республики Коми пожелал работникам неиссякаемой энергии и дальнейших производственных побед.

"Коллектив фабрики – это олицетворение успеха. И я хочу искренне поблагодарить вас за то, что невзирая на проблемы, невзгоды, жизненные обстоятельства вы продолжаете своим трудом поддерживать предприятие и развивать производство, - отметил глава региона. – Ваша продукция сегодня пользуется большим спросом, а её качество известно не только в республике, но и далеко за пределами региона. Желаю компании надёжных партнёров, новых заказов и расширения рынков сбыта".

Глава Республики Коми Сергей Гапликов также вручил отличившимся сотрудникам предприятия государственные награды.

*** Распоряжением главы Республики Коми за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу знаком отличия Республики Коми "За заслуги перед Республикой Коми" награждён Кологривый Дмитрий Дмитриевич – генеральный директор;

За вклад в развитие легкой промышленности Республики Коми, многолетний добросовестный труд Дипломом главы Республики Коми награждён трудовой коллектив Сосногорской швейной фабрики;

Указом главы Республики Коми за многолетнюю плодотворную работу, направленную на благо Республики Коми, Почётной грамотой Республики Коми награждена Шелудько Наталья Николаевна – мастер швейного цеха;

Распоряжениями главы Республики Коми за многолетнюю добросовестную и эффективную работу знаком отличия Республики Коми "Трудовая доблесть" награждены:

Бутырева Инна Густавовна – контролер материалов, лекал и изделий;

Главицкая Ольга Николаевна – раскладчик лекал;

Деменок Татьяна Николаевна – ведущий конструктор;

Рыженко Надежда Николаевна – швея;

За профессионализм, многолетнюю добросовестную работу ценным подарком главы Республики Коми поощрена: Борбат Алевтина Петровна – раскройщик;

Благодарность главы Республики Коми объявлена Бондар Дарье Дмитриевне - заместителю генерального директора по коммерческим вопросам.