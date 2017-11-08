Школьники Коми вошли в число победителей Всероссийского конкурса сочинений

В Москве, в зале заседаний Министерства образования и науки Российской Федерации, состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений.

Проводится он министерством образования и науки Российской Федерации с 2015 года и направлен на возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки региона, абсолютными победителями конкурса 2017 года стали пять человек.

Победителями в номинациях признаны 100 обучающихся школ и организаций среднего профессионального образования из 60 субъектов Российской Федерации. В их числе есть и ученики из Республики Коми.

Победителем в номинации "Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе" стал учащийся 8 класса школы №9 Инты Василий Крылов.

Победителем в номинации "Искусство есть посредник того, что нельзя высказать словами" признана учащаяся 11 класса Гуманитарно-педагогического лицея Ухты Анастасия Мещанникова.

Всего в конкурсе было 7 номинаций: "Юбилеи российских писателей", "Приведи в порядок свою планету", "Октябрь 1917 года в отечественной литературе и кинематографе", "Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины", "Именно в труде, и только в труде, велик человек", "Только у здоровой нации есть будущее", "Искусство есть посредник того, что нельзя высказать".

*** В этом году во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие почти полтора миллиона учащихся школ и организаций среднего профессионального образования из восьмидесяти пяти субъектов Российской Федерации. На федеральном этапе Конкурса члены жюри оценивали 290 работ.