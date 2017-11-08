В Коми оборудовали 19 медучреждений в рамках программы "Доступная среда"

8 ноября 2017 года, 20:22 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми в текущем году в 19 медучреждениях обеспечен доступ для граждан с особыми потребностями здоровья. Об этом на рабочем совещании в Госсовете Коми, посвященном реализации госпрограммы "Развитие здравоохранения" сообщил руководитель Минздрава республики Дмитрий Березин.

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По его словам, на эти цели было предусмотрено 12,8 млн. рублей, в том числе 6,5 млн. рублей из республиканского бюджета, остальное – из федерального. В 2016 году, когда был оборудован доступ в три медучреждения, затратили 2,8 млн. рублей.

"В 2018 году работа в данном направлении будет продолжена, - заверил министр. – Мероприятия запланированы в 11 медучреждениях, общий объем финансирования составил 3,9 млн. рублей, в том числе 1,2 из республиканской казны".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: развитие здравоохранения, минздрав коми, доступная среда, госпрограмма
  Персоны: Березин Дмитрий Борисович
  Рубрика: Общество
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