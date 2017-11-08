План вакцинации против гриппа жителей Коми выполнен

В Республике Коми вакцинировано против гриппа 41,4% населения. Таким образом в регионе завершен основной этап кампании по иммунизации, сообщает Минздрав республики.

Прививку за счет средств федерального бюджета, а также за средства предприятий и организаций получили более 351816 жителей региона. Это дети дошкольного возраста и школьники, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 60 лет, беременные женщины, работники медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, призывники.

В соответствии с поручением правительства Российской Федерации в предэпидемический период 2017-2018 годов необходимо вакцинировать против гриппа 40% населения за счет средств федерального бюджета. Глава Республики Коми Сергей Гапликов распорядился принять в регионе все необходимые меры для иммунопрофилактики гриппа.

"Мы подвели итоги вакцинации: ее прошли 41,4% жителей Республики Коми, или порядка 351816 человек. В том числе за счет средств федерального бюджета от гриппа привито 100800 детей и 251016 взрослых. План вакцинации против гриппа жителей республики выполнен на 100%. В настоящее время республиканская медицина готова к тому, чтобы оказать всю необходимую помощь заболевшим, но очень многое зависит от самих жителей республики. Гигиена, соблюдение всех правил безопасности во время сезонного подъема ОРВИ, режим дня, отказ от вредных привычек и своевременная вакцинация – это необходимые правила здоровьесберегающего поведения", — отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Для проведения иммунизации населения региона в текущем эпидсезоне применялась российская противогриппозная вакцина "Совигрипп". На платной основе в медицинских учреждениях региона, а также в частных медицинских центрах предлагали также сделать прививку вакцинами европейского производства - французской "Ваксигрипп" и голландской "Инфлювак". Современные вакцины содержат в своем составе антигены трех штаммов вируса гриппа: А (H1N1) "Мичиган", H3N2 "Гонконг" и B "Брисбен". Они рекомендованы ВОЗ на этот сезон, так как считаются наиболее эпидемически актуальными.

Как отмечают специалисты, вакцинироваться необходимо ежегодно, так как приобретаемый поствакцинальный иммунитет не пожизненный и сохраняется только в течение 6-12 месяцев. Сделать прививку лучше всего осенью.

В Республике Коми уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом невысокий, поэтому желающие сделать прививку, могут пройти вакцинацию в частном порядке и за счет средств работодателей - иммунитет успеет выработаться, так как подъем заболеваемости, как правило, приходится на конец января-февраль. В предыдущем осенне-зимнем сезоне вакцинация показала хорошую эффективность - заболеваемость ОРВИ и гриппом в эпидемический сезон среди сделавших прививку жителей региона была практически в 14,5 раз ниже, чем у невакцинированных.