Реорганизация Коми научного центра УрО РАН не предполагает сокращения штатов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам реорганизации, сообщил врио председателя Коми НЦ УрО РАН доктор биологических наук, профессор Владимир Володин.

Напомним, вчера стало известно о реорганизации Коми научного центра УрО РАН в Федеральный исследовательский центр. Приказ об этом подписал руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаил Котюков.

Сегодня на пресс-конференции заместитель председателя правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова поздравила научное учреждение с важным событием, которое имеет большое значение для развития региона.

По ее словам, глава Коми Сергей Гапликов по итогам научно-консультативного совета поставил задачу объединить научный потенциал региона, направленный на решение задач социально-экономического и инновационно-технологического развития республики.

"Поздравляю всю республику с долгожданным событием. Реорганизация имеет очень серьезные последствия для республики и решения тех амбициозных задач, в которых будет участвовать все научное сообщество региона, - отметила Н. Михальченкова. - Впереди большая работа по партнерству с вузами региона. У нас появилась возможность развивать сеть диссертационных советов, а также сеть непрерывного образования и подготовки в аспирантуре и докторантуре".

В. Володин сообщил, что уже получил от налоговой инспекции уведомление о регистрации документов, предусматривающих реорганизацию. По его словам, реорганизации затронула все научные учреждения России. В частности, сначала были объединены три государственные академии – РАН, Академия сельскохозяйственных наук и Академия медицинских наук, после чего научные институты перешли в подчинение к ФАНО России.

"Реорганизация затронула более 130 учреждений, более 30 проектов уже реализовано, - рассказал врио председателя Коми НЦ УрО РАН. – В ФИЦ помимо шести институтов Коми НЦ УрО РАН войдут также два сельскохозяйственных научных учреждения - Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Коми и затерянная в тайге Печорская опытная станция имени А. Журавского. К слову, эта станция стала в Коми крае первым учреждением науки с царских времен. Потерять ее было бы неправильно".

В. Володин пояснил, что процесс реорганизации, который продлится от четырех месяцев до полугода, затронет 1 300 сотрудников Коми научного центра, в том числе 800 научных работников, пятерых членов академии наук, сто докторов наук и 365 кандидатов наук.

"После долгих дебатов нами была выбрана форма присоединения, - пояснил он. – Согласно Трудовому кодексу РФ, реорганизация не может являться основанием для расторжения трудового договора с сотрудником учреждения. Работающие в институтах сотрудники не почувствуют никаких изменений. Каждому с сегодняшнего дня будет вручено уведомление о предстоящей реорганизации. Сейчас ведется работа над штатным расписанием, которое поначалу будет единым, но затем будет разделено на обособленные объединения".

Сами институты получат статус обособленных структурных подразделений, что будет обозначено в Уставе, однако в обиходе они будут именоваться институтами. Это делается для сохранения бренда и авторитета Коми научного центра и всего того ценного, что достигнуто им в течение всего периода существования.

В. Володин также пояснил, что в ближайшее время директора институтов получат уведомления об увольнении. Счета юридических лиц будут закрыты в самом конце реорганизации, тогда же директора поменяют свой статус на директоров обособленных подразделений.

К слову, директорам обособленных подразделений будут выданы доверенности очень широкого профиля, которые, помимо прочего, позволят им самостоятельно принимать и увольнять сотрудников. Это делается для того, чтобы ФИЦ не стал аморфной и слабоуправляемой организацией.

Врио председателя Коми НЦ УрО РАН также сообщил, что руководители сельскохозяйственных научных организаций одними из первых дали свое согласие на присоединение к ФИЦ, которое позволит им улучшить свое материальное положение и переложить заботы об управлении собственностью на структуры ФИЦ.

Говоря о планах, В. Володин отметил, что ФИЦ планирует активно работать с вузами и развивать междисциплинарные проекты. По его словам, правительством Коми перед ФИЦ поставлена задача научного сопровождения крупных и инфраструктурных проектов, освоения минерально-сырьевых ресурсов, а также экономического обоснования данных проектов.

К примеру, Институт геологии и Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера уже внесли вклад в развитие моногородов. Их предложения не только получили положительный отклик. Минпром Коми обратился в Коми научный центр УрО РАН с просьбой включить в планы государственных заданий институтов изучение ряда проблем, связанных с развитием Арктической зоны.

"На первом этапе реорганизации была создана интеграционная группа, которая разрабатывала два важных документа – программу развития и устав ФИЦ, - пояснил он. - В программу развития заложено сохранение всего ценного, что уже достигнуто. Заложены также новые междисциплинарные проекты. Большие надежды мы возлагаем на развитие биотехнологий, биомедицины и молекулярной генетики. Кроме того, предполагается дополнительное выделение финансирования из федерального бюджета. Наши коллеги из Перми уже получили средства на приобретение дорогого оборудования. Помимо укрепления материально-технической базы мы также заинтересованы в финансирования экспедиций, которые стали в последнее время очень дорогостоящими".

В завершении пресс-конференции Н. Михальченкова также сообщила о готовящемся к подписанию соглашении о сотрудничестве между правительством Коми и ФАНО.