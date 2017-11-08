В сыктывкарском микрорайоне Орбита Fiat Albea сбил 57-летнюю женщину. ДТП произошло в 16:15, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

Водитель двигался на иномарке по улице Петрозаводской со стороны Тентюковской в сторону улицы Лыткина.

Напротив дома №40 по Петрозаводской он совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по зебре слева направо по ходу движения авто.

У женщины - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также медики ставят под вопросом перелом правого бедра.

Пострадавшую доставили в больницу. О водителе известно, что в течение года его ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. За рулем автовладелец - с 1993-го года.

Как установило медицинское освидетельствование, в момент аварии водитель был пьян.