В сыктывкарском микрорайоне Орбита Fiat Albea сбил 57-летнюю женщину
В сыктывкарском микрорайоне Орбита Fiat Albea сбил 57-летнюю женщину. ДТП произошло в 16:15, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.
Водитель двигался на иномарке по улице Петрозаводской со стороны Тентюковской в сторону улицы Лыткина.
Напротив дома №40 по Петрозаводской он совершил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по зебре слева направо по ходу движения авто.
У женщины - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также медики ставят под вопросом перелом правого бедра.
Пострадавшую доставили в больницу. О водителе известно, что в течение года его ни разу не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. За рулем автовладелец - с 1993-го года.
Как установило медицинское освидетельствование, в момент аварии водитель был пьян.
Ярослава Пархачёва
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