До окончания приема заявок на конкурс молодежных бизнес-проектов в Коми осталось два дня

8 ноября 2017 года, 17:41 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Минэкономики Республики Коми напоминает, что до окончания приема заявок на конкурс молодежных бизнес-проектов осталось два дня.

К участию приглашаются авторы бизнес-проектов в возрасте 18-23 лет, возможно командное участие составом не более трех человек. Заключительный день приема заявок – 10 ноября.

Как пояснили в ведомстве, целью конкурса является создание условий для реализации предпринимательской инициативы среди молодежи Республики Коми, развитие конкурентоспособной личности, лидерских качеств, социальной ответственности и предприимчивости. Основными задачами организаторы конкурса ставят развитие деловой активности предпринимательства и поиск перспективных предпринимательских идей.

Программа конкурса включает четыре этапа, с которыми можно ознакомиться на сайте министерства.

По итогам конкурса победителю вручат 30 тысяч рублей, а также благодарственное письмо регионального Минэка, дающее право на размещение бизнес-проекта победителя на краудфандинговой платформе "Зарни Шайт". Обладатели 2 и 3 мест награждаются благодарственными письмами Министерства экономики Республики Коми.

Напомним, работа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства проводится в рамках поручения Главы Республики Коми Сергея Гапликова. Организатор конкурса – Министерство экономики Республики Коми, соорганизаторы – ГУП РК "Республиканское предприятие "Бизнес-инкубатор" и ГАУ РК "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".

Комиинформ

  Ключевые слова: бизнес, проекты, конкурс, молодежь
  Рубрика: Экономика
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