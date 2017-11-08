Прилузские власти вместе с общественниками проинспектировали жилье для переселенцев

8 ноября 2017 года, 19:46 | Прилузский
Фото пресс-службы администрации Прилузского района

В администрации подвели итоги рейда по контролю за качеством жилых помещений для участников программы по переселению.

Как сообщает пресс-служба администрации Прилузского района, на этой неделе сотрудники управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета, государственной жилищной инспекции и районной газеты "Знамя труда" по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова осуществили контрольный рейд за качеством жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2.JPG

Специалисты посетили семьи Потаповых и Гарачкиных, недавно справивших новоселье в новом доме в поселке Гуляшор. Как отметили новоселы, переездом они довольны, квартиры уютные и теплые.

В этом году администрация муниципального района "Прилузский", по согласованию с участниками программы переселения из ветхого и аварийного жилья, приобретала жилые площади на вторичном рынке в селе Объячево.

Так, одним из пожелавших переехать в районный центр Прилузского района – Объячево стала Галина Дымова из поселка Якуньель.

"Я очень рада, что попала в программу переселения, сразу дала свое согласие на переезд. Новоселье отметила в сентябре. Квартира мне очень нравится, здесь тепло, уютно. Дом в центре села, удобное расположение: недалеко от поликлиники и магазинов, есть детская площадка для прогулок с внуками", - поблагодарила руководство района Дымова.

Комиинформ

  Ключевые слова: рейд, новоселье
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:03 08.11.2017
Коми – в первой десятке субъектов РФ с региональным статусом "Системы-112"
16:19 08.11.2017
Было-стало: В лесопарковой зоне Печоры восстановлено освещение
14:39 08.11.2017
Через информсистему в Коми ежемесячно оплачиваются медуслуги почти на 1 млрд руб


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

В столице Коми начнут обучать по-новому технологов целлюлозно-бумажного производства




НОВОСТИ И ТРЕНДЫ

Новостройки в Подмосковье и загородное жилье растет в цене
Какой электрогенератор выбрать: бензиновый или дизельный?
Почему товары для дома лучше покупать в интернете

Смотреть все ...


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
перейти в раздел


Голосование

Вы сжимаете мусор, прежде чем его выбросить?
Подробнее...

Памятная дата военной истории России

7 ноября

7 ноября 1941 года.


Парад на Красной Площади.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео