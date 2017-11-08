Прилузские власти вместе с общественниками проинспектировали жилье для переселенцев

В администрации подвели итоги рейда по контролю за качеством жилых помещений для участников программы по переселению.

Как сообщает пресс-служба администрации Прилузского района, на этой неделе сотрудники управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета, государственной жилищной инспекции и районной газеты "Знамя труда" по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова осуществили контрольный рейд за качеством жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Специалисты посетили семьи Потаповых и Гарачкиных, недавно справивших новоселье в новом доме в поселке Гуляшор. Как отметили новоселы, переездом они довольны, квартиры уютные и теплые.

В этом году администрация муниципального района "Прилузский", по согласованию с участниками программы переселения из ветхого и аварийного жилья, приобретала жилые площади на вторичном рынке в селе Объячево.

Так, одним из пожелавших переехать в районный центр Прилузского района – Объячево стала Галина Дымова из поселка Якуньель.

"Я очень рада, что попала в программу переселения, сразу дала свое согласие на переезд. Новоселье отметила в сентябре. Квартира мне очень нравится, здесь тепло, уютно. Дом в центре села, удобное расположение: недалеко от поликлиники и магазинов, есть детская площадка для прогулок с внуками", - поблагодарила руководство района Дымова.