Сыктывкарский суд возобновил следствие по делу гендиректора "Коми коммунальных технологий" 

В Сыктывкарском городском суде 7 ноября возобновился процесс по делу руководителя АО "Коми коммунальные технологии" Владимира Полозова.

Приговор не состоялся.

Напомним, обвиняемый отвечает по пяти преступлениям по статье "присвоение или растрата, совершенных лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере".

В результате преступных действий В.Полозова "ККТ" был причинен ущерб в размере 1,762 миллиона рублей. За время расследования он частично возместил ущерб.

В ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить В.Полозова к четырем годам колонии общего режима. В своем последнем слове гендиректор АО "Коми коммунальные технологии" заявил, что не совершал никаких преступлений, не совершал ничего, что могло бы иметь уголовные последствия. Он попросил суд объективно и всестороннее подойти к рассмотрению дела и вынести справедливое решение.

Как сообщили "Комиинформу" в прокуратуре Коми, возобновить процесс потребовалось для запроса дополнительной информации по одному из эпизодов. В частности, при содействии В.Полозова компания "оплатила" найм квартиры для проживания заместителя А.Кузнецова на сумму 132 тысячи рублей. Запрос по этому эпизоду судом направлен в министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми.