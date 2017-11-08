Коми – в первой десятке субъектов РФ с региональным статусом "Системы-112"

8 ноября 2017 года, 19:21 |
Фото пресс-службы Госсовета РК

Коми вошла в первую десятку регионов России, где "Система-112" получила статус региональной, введенной в постоянную эксплуатацию.

Об этом в Госсовете рассказал заместитель руководителя администрации главы региона – начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов. Он представил депутатам итоги исполнения госпрограммы Республики Коми "Информационное общество".

"Наша республика вошла в первую десятку регионов России, где "Система-112" получила статус региональной, введенной в постоянную эксплуатацию", - сообщил докладчик.

"Система-112 в Коми" интегрирована с информационными системами операторов связи для получения информации о месте нахождения абонентского терминала при совершении вызова по номеру "112" и с ведомственной информационной системой ГУ МЧС России по Коми "АРМ Диспетчер-01".

"Для повышения безопасности дорожного движения администрацией главы Коми организована работа по развитию системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Ведутся работы по установке в Ухте четырех рубежей системы автоматической фиксации нарушений. Совместно с управлением ГИБДД МВД по Коми определены места установки рубежей контроля", - отметил выступавший.

Проведена конкурсная процедура на определение исполнителя работ по поставке, монтажу и пуско-наладке системы автоматической фиксации нарушений. Заключен договор на выполнение работ, срок завершения которых – декабрь 2017 года.

Дальнейшее развитие системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Коми организовано в рамках проекта по созданию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Проектом предусмотрено внедрение комплексов автоматической фиксации нарушений – это 72 рубежа: в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Печоре, Воркуте, а также на автодороге "Вятка", на участках автодорог "Сыктывкар-Ухта" и "Сыктывкар-Усть-Кулом".

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: система-112, Безопасный город
  Рубрика: Общество
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