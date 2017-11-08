Было-стало: В лесопарковой зоне Печоры восстановлено освещение

8 ноября 2017 года, 18:47 | Печора
Фото пресс-служба администрации Печоры

В лесопарковой зоне Печоры зажглись фонари.

30 октября комиссия в составе представителей администрации муниципального района "Печора", Печорских электрических сетей, Управления капитального строительства и общественности произвела осмотр уличного освещения в лесопарковой зоне по улице Чехова и приняла объект в эксплуатацию.

Необходимость проведения мероприятий по восстановлению уличного освещения была озвучена печорцами в ходе общественных слушаний по планам развития МР "Печора", которые состоялись в августе прошлого года с участием главы Республики Коми С.А. Гапликова.

Лесопарковая зона по улице Чехова является популярным местом для проведения круглогодичных общегородских и республиканских спортивных мероприятий и тренировок воспитанников спортивной школы. Также парк является любимым местом активного отдыха печорцев - любителей физкультуры, сторонников здорового образа жизни и пожилых людей. В течение двух лет там отсутствовало достаточное уличное освещение, не все зоны освещения были исправны.

В рамках заключенного муниципального контракта с ООО "Альфа-Энерго" в лесопарковой зоне по улице Чехова установлено 27 новых консольных светодиодных светильников. Также в ходе работы проведена замена ветхого кабеля общей протяженностью порядка одного километра.

Преимущество установленных новых светодиодных светильников на опорах очевидно и оправдано – это экологически чистый и энергосберегающий источник света со значительным сроком службы. Светят светодиодные фонари на порядок ярче и, кроме того, они экономически эффективнее ламп предыдущего поколения.

Работы по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения на территории города Печоры будут продолжены в 2018 году.

Комиинформ

  Ключевые слова: освещение
  Рубрика: Общество
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