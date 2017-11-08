Общественная палата Коми помогла вернуть пенсионеру крупную сумму

В рамках проекта по оказанию бесплатной юридической помощи Комиссии Общественной палаты Республики Коми по вопросам экономического развития, взаимодействия бизнеса и власти удалось вернуть деньги жители Сыктывдинского района Владимиру Сетько.

Как сообщает пресс-служба ОП РК, в 1996 году решением Сыктывдинского районного суда Республики Коми "Птицефабрика "Сыктывкарская"" была обязана предоставить Владимиру Сетько жилое помещение. Так как предприятие находилось в стадии банкротства, определением Сыктывдинского районного суда Республики Коми в 1998 году был изменен способ исполнения указанного выше решения суда – с АО "Птицефабрика Сыктывкарская" взыскано 127 800 рублей на депозитный счет ПСП по Сыктывдинскому району для приобретения квартиры. Помимо этого, решением Сыктывдинского районного суда в 2000 году с АО "Птицефабрика Сыктывкарская" в пользу Владимира Сетько дополнительно взыскано 15000 рублей для приобретения жилого помещения.

Общая сумма в размере 142 800 рублей была взыскана судебными приставами в полном объеме и перечислена на вновь открытый счет на имя пенсионера. Но при перечислении была допущена ошибка в отчестве Владимира Демьяновича. По этой причине банк деньги пенсионеру не выдал, а перечислил их обратно судебным-приставам. Многочисленные жалобы на протяжении нескольких лет не смогли вернуть деньги из казны.

В 2016 году документы Владимира Сетько попали в Общественную палату. Исполнительной дирекцией Общественной палаты совместно с Центром правового обеспечения были подготовлены необходимые документы и исковое заявление. В суде уже после двух судебных заседаний Служба судебных приставов перечислила пенсионеру все деньги.

Ситуацию прокомментировала директор Исполнительной дирекции ОП РК Александра Афонина: "Данный случай я считаю беспрецедентным, так как все возможные сроки для восстановления нарушенного права Владимира Демьяновича прошли. Был один процент из ста, что суд встанет на нашу сторону. Нам удалось убедить приставов в том, что они действительно нарушили права пенсионера. Требования были исполнены добровольно. В этой связи дело прекращено".

Напомним, Общественная палата Республики Коми оказывает жителям региона бесплатные юридические консультации по вопросам ЖКХ, дачным и имущественным вопросам, налоговому и трудовому законодательству.

Руководителем проекта по оказанию бесплатной юридической помощи является член Общественной палаты Республики Коми Денис Кутишенко. "Оказание бесплатной юридической помощи – это та возможность, которую Общественна палата Республики Коми предоставляет всем категориям населения, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Практика показывает, что чем раньше гражданин обращается за правовой помощью, тем выше ее эффективность. Поэтому очень важно обращаться к специалистам на этапе возникновения какого-либо правового конфликта, а не после вынесения решений судами и вступления их в законную силу. Общественная палата Республики Коми приглашает практикующих юристов подключиться к этому процессу и войти в состав рабочей группы. Принцип очень простой: мы разместим на сайте информацию и соберем адвокатов, юристов, которые готовы такой помощью заниматься", - прокомментировал общественник.

Оставить обращение можно по электронной почте: idop@idop.rkomi.ru или по телефону: (8212)20-11-41.