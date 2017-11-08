В глубинку Коми придут интернет и сотовая связь

Власти Коми подвели итоги и огласили планы по обеспечению связью отдаленных и труднодоступных населенных пунктов в регионе. Информация об этом прозвучала в Госсовете в рамках рассмотрения госпрограммы Республики Коми "Информационное общество".

Об ее исполнении представил доклад заместитель руководителя администрации главы региона – начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов. Анализируя ситуацию с обеспечением связью глубинки, он привел свежую статистику.

Из 759 населенных пунктов электрическая связь отсутствует в шести: Борово, Речной, Мет-Устье, Гуж, Чуб, Шомвуково в Удорском, Троицко-Печорском, Сыктывдинском, Койгородском и Княжпогостском районах (всего около полусотни жителей). В 115 населенных пунктах отсутствуют услуги сотовой связи (11 462 человека, 1,27 процента населения). В 515 населенных пунктах нет фиксированного широкополосного доступа к интернету, при этом в 425 из них предоставляются услуги сотовой связи.

"В прошлом году в рамках реализации правительством Коми первого этапа программы обеспечения современными видами связи труднодоступных и малонаселенных пунктов 3700 жителей 39 населенных пунктов (с численностью до 250 человек) обеспечены услугами доступа в интернет, сотовой связи п просмотра регионального тв на базе пункта коллективного доступа. На 2018 год предусмотрено расширение зоны покрытия голосовой связью до одного километра", - сообщил докладчик.

В среднем за месяц потребление трафика составляет 400 – 450 Гб со всех объектов, по данным МТС голосовой трафик – 1779 часов и 48 тысяч смс-сообщений.

Вторым этапом программы станет строительство ПАО "Мобильные ТелеСистемы" трех базовых станций в селе Кельчиюр, деревне Усть-Ижма и селе Сизябск Ижемского района, запуск базовых станции стандарта 3G в селах Донаель и Казлук Усть-Вымского р-на ПАО "Мегафон". В зоне покрытия также окажутся деревни Большое Галово, Усть-Ижма и Малое Галово, деревни Бакур и Брыка.

Более 3600 жителей Ижемского района смогут пользоваться мобильной связью и доступом к интернету. А для тысячи сельчан Усть-Вымского района (Донаель и Казлук) мобильный интернет уже стал "пропуском" к получению госуслуг, подготовке детей к занятиям в школе, комфортному общению в социальных сетях и просмотру потокового онлайн-видео.

"Правительство Коми инициировало подписание соглашения с ПАО "МТС". Мы надеемся, что по третьему этапу программы будет обеспечено покрытие сотовой связью автодороги "Сыктывкар – Корткерос", а также населенных пунктов Намск (419 человек) и Митрофан-Дикост (351 человек) в 2018 году. Тогда же ПАО "Мегафон" проработает возможность установки базовых станций сотовой связи малого радиуса (до километра при условии прямой видимости) в 22 населенных пунктах общей численностью около 5 800 человек, где имеются волоконно-оптические линии связи", - уточнил Евгений Морозов.

В рамках программы устранения цифрового неравенства в прошлом году организованы точки доступа к интернету в 35 населенных пунктах (более 12 тысяч человек), в этом году – в 25 населенных пунктах (более 9 200 человек).

"Планируется подписать трехстороннее соглашение между правительством Коми, министерством связи и массовых коммуникаций России и ПАО "Ростелеком" для дальнейшей реализации программы устранения цифрового неравенства на территории Коми. В срок до 2019 года намечено построить волоконно-оптические линии связи и установить точки доступа к интернету в 63 населенных пунктах общей численностью около 22 тысяч человек. При этом должно быть обеспечено покрытие сигналом библиотек", - добавил выступавший.