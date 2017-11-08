Онлайн-музей российских немцев Коми продолжает пополняться материалами

8 ноября 2017 года, 18:26 |

Немецкая культурная автономия в Коми продолжает развивать виртуальный проект.

Онлайн-музей рассказывает об истории и судьбах российских немцев через фотографии, документы, воспоминания, собранные в городах и районах республики во время этнографических экспедиций Немецкой национально-культурной автономии Республики Коми.

Инициаторы проекта приглашают присоединиться всех заинтересованных людей. Материалы, фотодокументы, воспоминания могут стать хорошим дополнением к истории немцев в Коми.

Как отметил директор немецкого культурно-делового центра Республики Коми Олег Штралер, идея создать онлайн-музей немцев Республики Коми начала претворяться в 2015 году при методологической поддержке сотрудников Национального музея Республики Коми Светланы Бандуры и Евгения Дьяконова, уже имевших опыт создания виртуального музея. Поддержка проекту была оказана и со стороны Министерства национальной политики Республики Коми.

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"Музей вызвал большой интерес, ежедневно десятки людей посещает его страницы. Форма онлайн-музея позволяет постоянно пополнять электронную базу новыми сведениями. В этом году при грантовой поддержке Международного союза немецкой культуры мы значительно расширили географию материалов музея. Для этого пришлось провести обработку материалов этнографических экспедиций в Воркуте, Княжпогостском, Троицко-Печорском, Сосногорском и Вуктыльском районах. Дополнительный материал также был предоставлен нам и Национальным музеем", – рассказал О. Штралер.

Опыт заинтересовал многие организации немцев России. На семинаре молодых исследователей истории российских немцев, проходившем в августе этого года в Нижнем Тагиле, после доклада о музее было задано много вопросов.

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Сбор, хранение и презентация материалов научных коллекций, предметов, воспоминаний, документов, представляющих исторический интерес и связанных с материальной и духовной культурой российских немцев Республики Коми, являются важной составляющей всей работы немецкого культурно-делового центра Республики Коми совместно с республиканской Немецкой национально-культурной автономией.

Началом этой работы послужило проведение с 2004 года ежегодных этнографических молодёжных экспедиций по местам спецпоселений немцев Коми АССР. Накопленный за эти годы материал послужил основой для издания десятого тома "Мартиролога", книг и буклетов, организации выставок, презентаций. А онлайн-музей расширил возможности для знакомства с этими материалами не только в республике, но и за её пределами. Не секрет, что многие немецкие семьи разделены: кто-то уехал жить в другие регионы России по переселению с Северов, многие живут в Германии, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: немцы, музей, интернет
  Рубрика: Общество
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