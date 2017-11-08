За покупку наркотика, не нашедшего применения в медицине, сыктывкарец попал в колонию на три года

Сыктывкарский городской суд вынес приговор в отношении наркопреступника.

Сыктывкарца обвиняли в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В суде установлено, что в августе 2017 года мужчина незаконно приобрел и хранил при себе наркотическое средство a-пирролидиновалерофенон массой 1,02 гр. Синтетический наркотик изъяли сотрудники транспортной полиции в ходе личного досмотра в здании линейного управления МВД на транспорте.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.