За покупку наркотика, не нашедшего применения в медицине, сыктывкарец попал в колонию на три года

8 ноября 2017 года, 21:21 | Сыктывкар
Фото: sztproc.ru

Сыктывкарский городской суд вынес приговор в отношении наркопреступника.

Сыктывкарца обвиняли в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

В суде установлено, что в августе 2017 года мужчина незаконно приобрел и хранил при себе наркотическое средство a-пирролидиновалерофенон массой 1,02 гр. Синтетический наркотик изъяли сотрудники транспортной полиции в ходе личного досмотра в здании линейного управления МВД на транспорте.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: суд, синтетика, прокуратура, наркотик, колония
  Рубрика: Право
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