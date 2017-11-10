Сыктывкарцев приглашают помочь встретить Новый год детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Сыктывкарцы могут присоединиться к "доброй" акции.

В преддверии Нового Года в рамках Года добрых дел в Республике Коми Центр социальной помощи семье и детям города Сыктывкара реализует социальную благотворительную акцию "Чудо-Ёлка". Акция направлена на обеспечение новогодними подарками детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в Центре.

Организаторы акции призывают организации, предприятия и всех неравнодушных граждан оказать помощь в виде новогодних подарков детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция стартовала 1 ноября и продлится до 22 декабря 2017 года. Сбор новогодних подарков организован по адресу – ул.Чернова, 3. Режим работы: пн.-чт. – с 8.30 до 17.00, пт.- с 8.30 до 15.30, обед с 13.00 до 14.00ч, сб-вс. – выходной.

В этом году в качестве дополнительного ресурса для привлечения благотворительных средств использована краудфандинговая площадка "ПланетаRU". Любой неравнодушный гражданин может зайти на площадку по ссылке https://planeta.ru/campaigns/68947 и принять участие в сборе средств до 14 ноября 2017 года.

Заключительным этапом благотворительной акции "Чудо-елка" станет торжественное вручение новогодних подарков детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках серии праздничных мероприятий, который пройдут в конце декабря.

Подробную информацию о проведении акции можно получить по телефону 21-46-47.