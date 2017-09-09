Расходы на отопление пустующего жилья в удорском поселке Чим удалось сократить втрое

9 сентября 2017 года, 20:00 | Удорский
Фото pony.press

Депутат Совета Удорского района Николай Полторанин предложил администрации муниципалитета сократить расходы на отопление пустующего жилья в поселке Чим.

По словам депутата, в поселке Чим имеется 25 пустующих квартир. Около 9 лет администрация исправно оплачивает отопление пустующего муниципального жилья.

"Более 800 тысяч рублей администрация муниципалитета платит в год за услугу, которой никто не пользуется, - отметил он. - Между тем, работа по консервации обогревательных приборов стоит 200 тысяч рублей".

Предложение о сокращении расходов на отопление пустующих квартир в домах поселка Чим депутат озвучил на заседании комиссии перед началом сессии Совета.

Как сообщил в комментарии "Комиинформу" руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, эта давняя проблема, характерная для многих сельских территорий.

"Еще три года назад расходы на отопление пустующего жилья составляли 2,5 миллиона рублей, - пояснил Н. Жилин. – За три года нам удалось сократить их до 800 тысяч за счет переселения жильцов и уплотнения домов, но это непростой процесс".

Руководитель района пояснил: дома в поселке Чим преимущественно 1960-ых годов постройки. В 15-квартирных домах есть канализация, водопровод и отопление, однако благоустроенным жилье не назовешь. Для комфортного проживания необходимо провести масштабные ремонты.

"Дома, в которых имеется пустующее жилье, разбросаны по всему поселку, - добавил Н. Жилин. – Жители других поселений переезжать в Чим, в старые дома, не хотят, все мечтают о новом жилье. Ситуация с сокращением расходов решается, но искоренить ее полностью будет очень трудно. Такая же ситуация сложилась в поселках Благоево, Междуреченск и многих других, где имеется пустующее муниципальное жилье. Выход один - уплотнять жильцов и сносить пустующее жилье, что мы и делаем постепенно".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: удора, расходы на отопление, пустующее муниципальное жилье, поселок Чим
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:52 09.09.2017
Сыктывкарцы пожаловались в центр "ЖКХ Контроль" на дом, который трещит по швам
10:26 09.09.2017
АО "Коми коммунальные технологии" планирует успеть до конца года завершить инвестпроекты
21:08 08.09.2017
Подача тепла в дома ухтинцев задерживается из-за нерасторопности ресурсоснабжающих организаций - Ухтажилфонд


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео