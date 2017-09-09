Расходы на отопление пустующего жилья в удорском поселке Чим удалось сократить втрое

Депутат Совета Удорского района Николай Полторанин предложил администрации муниципалитета сократить расходы на отопление пустующего жилья в поселке Чим.

По словам депутата, в поселке Чим имеется 25 пустующих квартир. Около 9 лет администрация исправно оплачивает отопление пустующего муниципального жилья.

"Более 800 тысяч рублей администрация муниципалитета платит в год за услугу, которой никто не пользуется, - отметил он. - Между тем, работа по консервации обогревательных приборов стоит 200 тысяч рублей".

Предложение о сокращении расходов на отопление пустующих квартир в домах поселка Чим депутат озвучил на заседании комиссии перед началом сессии Совета.

Как сообщил в комментарии "Комиинформу" руководитель администрации Удорского района Николай Жилин, эта давняя проблема, характерная для многих сельских территорий.

"Еще три года назад расходы на отопление пустующего жилья составляли 2,5 миллиона рублей, - пояснил Н. Жилин. – За три года нам удалось сократить их до 800 тысяч за счет переселения жильцов и уплотнения домов, но это непростой процесс".

Руководитель района пояснил: дома в поселке Чим преимущественно 1960-ых годов постройки. В 15-квартирных домах есть канализация, водопровод и отопление, однако благоустроенным жилье не назовешь. Для комфортного проживания необходимо провести масштабные ремонты.

"Дома, в которых имеется пустующее жилье, разбросаны по всему поселку, - добавил Н. Жилин. – Жители других поселений переезжать в Чим, в старые дома, не хотят, все мечтают о новом жилье. Ситуация с сокращением расходов решается, но искоренить ее полностью будет очень трудно. Такая же ситуация сложилась в поселках Благоево, Междуреченск и многих других, где имеется пустующее муниципальное жилье. Выход один - уплотнять жильцов и сносить пустующее жилье, что мы и делаем постепенно".