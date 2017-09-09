Сыктывкарцы пожаловались в центр "ЖКХ Контроль" на дом, который трещит по швам

9 сентября 2017 года, 19:00 | Сыктывкар
Фото Дарьи Шучалиной

Жители исторической части Сыктывкара обратились в региональный центр "ЖКХ Контроль" с проблемой обрушения одного из старинных жилых домов. Жильцы обеспокоены тем, что фасад, смотрящий на центральную улицу, в буквальном смысле трещит по швам.

Как сообщила "Комиинформу" руководитель центра Дарья Шучалина, она лично выехала на объект (ул. Интернациональная, 115) для проведения первоначального – визуального –осмотра. Таковой показал, что жалоба горожан подтвердилась. Состояние фасада она зафиксировала на фото- и видеосъемку.

cQ8uxcz-xP4.jpg

"Кирпичная кладка на уровне чуть выше метра от земли, действительно, рассыпается. Зазор между стеновой панелью и отошедшим "куском" достигает 15 сантиметров. А образовавшая в результате рассыпания от ветхости стройматериала трещина глубиной с десяток сантиметров. Это тревожные показатели. Если срочно не взяться за приведение проблемного участка в порядок, то процесс обрушения продолжится и может оказаться необратимым", - пояснила собеседница агентства.

qISaXWGF2V4.jpg

Она отметила, что планирует привлечь экспертов из числа представителей надзорных ведомств для составления акта и последующего принятия решения о дальнейшей судьбе дома. По ее словам, уже сейчас очевидно, что оперативно требуется проведение как минимум работ по локальной шпаклевке и укреплению части стены, а в идеале – ее капитальный ремонт.

g_rkKrK3JCU.jpg

Жильцы спросили, возможно ли его проведение за счет бюджета или внебюджетных источников ввиду того, что здание относится к архитектурным "изюминкам" города, градостроительный облик которого наряду с современными объектами гармонично сочетается с историческими кварталами.

Wy1F2gwDRr4.jpg

"К сожалению, на сегодня ни в стране, ни в республике нет специальных программ по реставрации старинных строений. Государство охватывает финансовой поддержкой поддержание в надлежащем состоянии только тех зданий, которые носят официальный статус объектов исторического, культурного и архитектурного наследия. Дом, о котором идет речь, таковым не обладает. Это означает, что капремонт должен производиться на общих основаниях по системе, которая предусмотрена для всего стандартного жилфонда в России. То есть – за счет самих собственников", - высказалась Дарья Шучалина.

S3tnpsCgMSI.jpg

Параллельно с процедурой актирования руководитель центра "ЖКХ Контроль" изучит ситуацию по дому. Включен ли он в программу капремонта, на какой период и с какими видами работ, каков способ накопления средств на эти цели, уровень собираемости платежей по обязательном взносу и иные параметры, необходимые для выработки плана действий по спасению разрушающегося дома.

V41rfwRzN5M.jpg

Людмила Наумова

  Ключевые слова: ЖКХ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:26 09.09.2017
АО "Коми коммунальные технологии" планирует успеть до конца года завершить инвестпроекты
21:08 08.09.2017
Подача тепла в дома ухтинцев задерживается из-за нерасторопности ресурсоснабжающих организаций - Ухтажилфонд
15:52 08.09.2017
Отопительный сезон в Сыктывкаре начнётся 11 сентября


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео