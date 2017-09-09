ТОСы в жилфонде помогут жильцам привлекать гранты на ремонты и дворовые проекты

Создание ТОСов для благоустройства дворов и управления многоквартирными домами позволит собственникам жилья привлекать гранты и поможет им сплотиться друг с другом в формате добрососедства.

С такой инициативой на межрегиональном форуме "Активный совет – счастливый дом" в Пскове выступил исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Коми" Юрий Болобонов. Как он сообщил "Комиинформу", наш регион он представлял по приглашению организаторов мероприятия: Союза собственников недвижимости Псковской области.

В рамках форума проведены дискуссии по темам формирования комфортной городской среды, программ просвещения в ЖКХ, а также общественного контроля за этой отраслью. Со свежими новостями выступали представители Минстроя России, депутаты Госдумы, а также эксперты из регионов, делившиеся собственным успешным опытом по данным направлениям деятельности.

"Я выступил с инициативой создания ТОСов при многоквартирных домах. Участниками таких объединений могут выступать сами собственники жилья. Это дополнительный и удобный подход к управлению жилфондом помимо традиционных ТСЖ и советов домов. В нашей республике правительство оказывает ТОСам грантовую поддержку. Распространить такой формат финансового подспорья на сферу ЖКХ было бы полезно", - отметил собеседник агентства.

По словам Юрия Болобонова, в России население объединяется в ТОСы, в основном, в сельской местности и, как правило, с ограниченными целями: для решения задач по строительству и ремонту дорог, установки спортивных и детских площадок, приведению в порядок пожарных водоемов, колодцев и прочих объектов инфраструктуры. Примеров функционирования ТОСов на базе жилфонда практически нет в масштабах страны.

"Многие владельцы квартир не беспокоятся о том, что происходит в их подъезде, в доме, во дворе. Большинство соседей вообще не знакомы друг с другом. А ТОС позволит сплотиться и сдружиться на почве совместного управления домом и прилегающей территорией, участия в ремонтах, в реализации грантовых проектов и вообще – совместного проведения времени. В перспективе ТОСом можно охватывать не только сообщество жителей внутри одного дома, но и соседних домов, особенно если у них общий двор, и даже целых кварталов", - уточнил исполнительный директор Ассоциации.

Участники из других регионов идею поддержали и признались, что приложат усилия для ее воплощения на своих территориях. Федеральные эксперты также высказались положительно, особенно с учетом внедрения с этого года в стране нового долгосрочного национального проекта по созданию комфортной городской среды, предусматривающего участие самих граждан в организации благоустройства придомовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях.