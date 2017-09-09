Ухтинский пловец Александр Сухоруков и гимнастка Маргарита Мамун сыграли свадьбу

Призер Олимпийских игр, 29-летний пловец Александр Сухоруков и Олимпийская чемпионка, гимнастка Маргарита Мамун официально стали мужем и женой.

Спортсмены сочетались узами брака после четырех лет отношений. Одной из первых о свадьбе своей подопечной рассказала тренер Маргариты Амина Зарипова в своем Инстаграме, пожелав М. Мамун счастливой семейной жизни.

Напомним, о свадьбе спортсменов стало известно в декабре 2016 года после того, как Сухоруков сделал Мамун предложение за кулисами Олимпийского бала в Москве.

***Александр Сухоруков, родился и вырос в Ухте. Является призером Олимпийских Игр - в 2008 году он завоевал в Пекине серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. В этом году Сухоруков тоже участвовал в Играх, но занял лишь четвертое место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.