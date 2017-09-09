Ухтинский пловец Александр Сухоруков и гимнастка Маргарита Мамун сыграли свадьбу

9 сентября 2017 года, 17:33 | Ухта
Фото Woman.ru

Призер Олимпийских игр, 29-летний пловец Александр Сухоруков и Олимпийская чемпионка, гимнастка Маргарита Мамун официально стали мужем и женой.

1.jpg

Спортсмены сочетались узами брака после четырех лет отношений. Одной из первых о свадьбе своей подопечной рассказала тренер Маргариты Амина Зарипова в своем Инстаграме, пожелав М. Мамун счастливой семейной жизни.

g_34beef4bd0a3b1c812c58c3be43e9d13_2_1400x1100.jpg

Напомним, о свадьбе спортсменов стало известно в декабре 2016 года после того, как Сухоруков сделал Мамун предложение за кулисами Олимпийского бала в Москве.

g_0bbeef1cc15f3c2b6b37091ff8dfd1fe_2_1400x1100.jpg

***Александр Сухоруков, родился и вырос в Ухте. Является призером Олимпийских Игр - в 2008 году он завоевал в Пекине серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем. В этом году Сухоруков тоже участвовал в Играх, но занял лишь четвертое место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: сухоруков, свадьба, Мамун
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 6
  • 1
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео