Житель Усинска и его знакомая оштрафованы за драку с полицейскими

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю г.Усинска и его 39-летней знакомой. Они признаны виновными в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в июне текущего года на лестничной площадке дома по улице Возейской фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал стучать ногами и руками по входной двери соседской квартиры, при этом громко выражаясь нецензурной бранью в адрес проживающих там лиц, нарушая тем самым общественный порядок. В связи с этим хозяйка квартиры вызвала полицию.

Приехавшие правоохранители потребовали от дебошира прекратить противоправные действия и проехать в дежурную часть. Не желая быть доставленным в отдел полиции, мужчина нанес полицейским несколько ударов ногой, после чего к нему обоснованно была применена физическая сила. Несмотря на это, фигурант вновь нанес одному из сотрудников полиции удары по лицу и спине, а также стал с силой выкручивать пальцы руки другому сотруднику. Решив оказать содействие своему приятелю, фигурантка ударила полицейского ногой. Преступными действиями представителям власти были причинены кровоподтеки и ссадины.

В ходе следствия фигуранты признали вину по предъявленному обвинению и раскаялись в содеянном.

Приговором суда им назначено наказание в виде штрафа: мужчине – в размере 35 тысяч рублей, женщине – 30 тысяч рублей.