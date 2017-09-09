Сыктывкарская "НИКА" выиграла турнир памяти тренера Кирилла Литвинова

9 сентября 2017 года, 15:30 |
Фото БК "НИКА"

Сыктывкарская баскетбольная "НИКА" стала победителем турнира памяти тренера Кирилла Литвинова, завершившегося сегодня, 9 сентября, в Иваново.

В заключительном матче соревнований сыктывкарки сразились с хозяйками паркета – "Динамо-2" (Иваново), выступающими в Суперлиге-2 чемпионата России.

Игра прошла полностью под диктовку команды Ольги Дорониной. Уже в стартовой четверти команда из Республики Коми создала себе комфортное преимущество: 28-11. Дальше отрыв только увеличивался. Так, во второй четверти "НИКА" позволила "Динамо" набрать только 4 очка, когда сами сыктывкарки "настреляли" аж 35: 63-15 к большому перерыву.

По сути, интрига в матче была лишь в том, преодолеют ли сыктывкарки рубеж в 100 набранных за игру очков. Третья четверть, завершившаяся со счетом 23-12, приблизила "НИКУ" к выполнению этой условной задачи: 85-27. И пусть заключительная десятиминутка стала самой нерезультативной для команды из Коми, рубеж был преодолен. Итоговые 107-36 – уверенная победа "НИКИ" не только в матче, но и на турнире.

22 очка и 8 подборов на счету исполняющей обязанности капитана команды Марины Шевелевой, 18 очков и 4 подбора у Яны Котовой, 17 очков и 4 подбора у Екатерины Мащенковой, 12+7 в активе Екатерины Тереховой. Стоит отметить, что результативными баллами отметились все игроки "НИКИ", выходившие на паркет.

"НИКА" остается в Иваново, где уже через несколько дней стартует первый этап Кубка России. В ближайшее время к команде присоединится капитан клуба Яна Паневина, готовившаяся к играм по индивидуальной программе.

Комиинформ

  Ключевые слова: баскетбол
  Рубрика: Спорт
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