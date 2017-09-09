Падение ставки по ипотеке в РФ активизирует покупку жилья в Коми

За последние десять лет падение ставки по ипотеке в России достигло исторического пика падения. Риэлторы в Коми прогнозируют активизацию населения в оформлении кредитов на покупку жилья.

"Средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась ниже 11% до 10,95%. Тем самым, обновлен исторический минимум за всю историю наблюдений, которые ЦБ ведет с 2006 года", - сообщает Минстрой России. По данным ведомства, общая сумма ипотечных кредитов за первое полугодие 2017-го превысила 930 миллиардов рублей, что на полпроцента выше аналогичного периода рекордного 2014 года. В АИЖК считают, что прогноз по объемам выдачи ипотеки до конца этого года может быть превышен, а общая сумма превысит планку в 1,8 триллиона рублей.

Риэлторы в Коми оценили новость положительно с точки зрения перспектив активности сделок на рынке недвижимости. "Чем ниже ставка по ипотеке, тем доступнее кредит и, соответственно, выше число клиентов профильных финансовых организаций. На фоне сохранения упавших год назад цен на новостройки и "вторичку" в республике данный период времени – с осени и до конца года – можно считать особо благоприятным для решения квартирного вопроса", - высказались собеседники агентства.

По их словам, тенденция на рынке жилья в Коми, особенно в столице – это приобретение новых жилых помещений, поскольку длительное время по ценам они считались сопоставимыми с предложениями на вторичном рынке. К тому же многие компании возвели жилфонд такими ударными темпами, что спрос оказался кратно выше возможностей северян.

"Притом, что потребности сохраняются на прежнем уровне. Особенно в цене, как обычно, одно- и двухкомнатные квартиры. Это объясняется тем, что большая часть населения в республике, предпочитающая многоквартирные дома – это молодежь, взрослые люди без семьи, либо пары без детей, или с одним ребенком. Для них оптимальный вариант: квартира площадью до 50 - 60 квадратных метров", - пояснили эксперты.

Что касается многодетных семей в Коми, они чаще стали возводить индивидуальные дома на полученных либо купленных в муниципалитетах земельных участках. "Помимо этого, в текущем году вновь вошли в моду дачи. Для семей с небольшим достатком дом на приусадебном участке – удобный формат проживания в круглогодичном режиме. В особенности, когда на семью приходится хотя бы один автомобиль. Относительно класса состоятельных жителей региона, они также предпочитают "свои" дома. Таун-хаусов становится все больше и в пригородах, и вне центральных частей самого Сыктывкара", - уточнили специалисты.

На вопрос "Комиинформа", какие типы многоквартирных домов на сегодня более популярны, выяснилось: преимущество, как и в советские времена, клиенты по привычке отдают кирпичным строениям, которые в народе принято считать наиболее "теплыми". Хуже распродаются "квадратные метры" в домах из бетона и иных стройматериалов.

Сегодня 1-комнатная квартира старой планировки в Сыктывкаре стоит 1 600-1 900 тыс.рублей, улучшенной 1 900- 2300.

"Двушка" старой планировки предлагается от 2 млн.руб до 2 млн.600 тыс.рублей, улучшенной - 2 млн.600 тыс.- 3 млн. 400 тыс.руб.

3-комнатная старой планировки обойдется 2 млн. 600 тыс - 3 млн. 400 тыс.руб, улучшенная - 3 млн. 200 тыс - 4 млн. 200 тыс рублей.

Однокомнатные квартиры площадью 35 кв.м. в новостройках предлагаются за 1 млн. 800 тыс. рублей, двухкомнатные - 2 млн.800 тыс.рублей(54 кв.м), трехкомнатные - 3 млн.200 тыс.рублей (62 кв.м).