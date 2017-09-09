Юлия Белорукова завоевала спринтерскую "бронзу" на всероссийских соревнованиях среди лыжников-гонщиков
8 сентября в Тюмени стартовали всероссийские соревнования среди лыжников-гонщиков по лыжероллерам.
Как рассказал главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин, в первый день соревнований прошли спринты.
У женщин третье место завоевала лыжница из Республики Коми Юлия Белорукова. Второе место у Натальи Непряевой (Московская/Тверская область). Победу одержала Полина Ковалева (Москва).
У мужчин первенствовал Андрей Парфенов, уроженец Республики Коми, ныне выступающий за Тюменскую область.
Сегодня, 9 сентября, прошли индивидуальные гонки. Юлия Белорукова на 15-километровой дистанции финишировала 17-й.
Комиинформ
Ключевые слова: лыжные гонки
Рубрика: Спорт
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