Юлия Белорукова завоевала спринтерскую "бронзу" на всероссийских соревнованиях среди лыжников-гонщиков

У женщин третье место завоевала лыжница из Республики Коми Юлия Белорукова. Второе место у Натальи Непряевой (Московская/Тверская область). Победу одержала Полина Ковалева (Москва).

Как рассказал главный тренер сборной Республики Коми Андрей Нутрихин, в первый день соревнований прошли спринты.

Комиинформ

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