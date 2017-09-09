Жители Инты вышли на генеральную уборку города

9 сентября 2017 года, 14:00 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте проходит серия экологических субботников, участие в которых принимают школьники, простые горожане, а также предприятия и организации.

Пятая юбилейная акция "Зеленая Россия", которая продлится до конца сентября, проходит в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года экологии.

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Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации города, череду "зеленых субботников" 2 сентября открыли школьники, которые наводили порядок на пришкольных и общественных территориях.

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Сегодня эстафету подхватили работники учреждений культуры, спорта и дополнительного образования.

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Сотрудники Центра национальных культур и краеведческого музея по сложившейся традиции отправились приводить в порядок подшефные объекты – памятники жертвам политических репрессий на кладбище микрорайона Восточный.

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Вокруг монументов убрали траву и опавшую листву, подмели дорожки, побелили бордюрные камни.

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Сотрудники ДЮСШ "Юность" занимались благоустройством прилежащей ко дворцу спорта территории. Убирали сухие ветки кустарников, собирали мусор и скошенную траву.

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Такой же работой на закрепленных территориях занимались педагоги и работники Дворца творчества детей и молодежи, сотрудники библиотечной системы, хореографического отделения Школы искусств и управляющих компаний.

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"15 сентября на свой экологический субботник выйдут сотрудники администрации города. Мы займемся уборкой зеленой зоны вдоль самой посещаемой территории - пешеходной улицы Горького", - поделилась планами мэр Инты Лариса Титовец.

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Экологические субботники продлятся в Инте до конца сентября.

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Руководитель администрации призвала жителей, все предприятия и организации ко Дню города провести генеральную уборку на улицах, во дворах и скверах.

Напомним, 4 октября Приполярный город отметит 63-й день рождения.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: субботники, Зелёная Россия, акция
  Рубрика: Экология
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