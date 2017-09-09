Сыктывкарские общественники с инвалидностью готовятся инспектировать автобусные остановки

9 сентября 2017 года, 11:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Сыктывкарские общественники с инвалидностью готовятся выйти на инспекцию автобусных остановок. В планах активистов - проверить все комплексы, которыми неудобно пользоваться не только им самим, но и мамам с колясками, пожилым людям и другим маломобильным горожанам.

Как сообщил "Комиинформу" председатель Союза общественных организаций и защищающих интересы людей с инвалидностью "Продвижение" Илья Костин, активисты с инвалидностью уже начали откликаться на его предложение, собираются и делят город на территории инспектирования.

Проверка охватит не только сам город и его центр. Общественники постараются выйти на остановки Эжвинского района, а также пригорода - Затона и Максаковки.

Собранные материалы "уйдут" в администрацию Сыктывкара. Чиновников муниципалитета собираются попросить о том, чтобы в городе создали "дорожную карту" по приведению остановочных комплексов по всем положенным нормативам на последующие годы.

"Время дадим до конца года. При этом, считаем, необходимо проговорить, чтобы работы по приведению некоторых остановок в порядок уже включили в бюджет следующего года. Если реакции не последует, подключим прокуратуру и суды", - отметил И.Костин.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, Сыктывкар, остановки, инвалиды, дороги, акция
  Рубрика: Общество
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