В Мылве Троицко-Печорского района реконструировали уличное освещение

9 сентября 2017 года, 13:00 | Троицко-Печорский
Фото администрации Троицко-Печорского района

В сельском поселении Мылва Троицко-Печорского района реконструировали систему уличного освещения.

Как рассказали "Комиинформу" в администрации муниципалитета, средства на реализацию социально-значимого проекта были выделены в рамках республиканского проекта "Народный бюджет".

stalo.jpg

Всего на реконструкцию уличной сети освещения сельского поселения Мылва потребовалось 334 тысячи рублей. Из региональной казны было выделено 300 тысяч, остальная сумма – из местного бюджета.

posle.jpg

В комментарии агентству глава сельского поселения Галина Третьякова рассказала, что реконструкция была проведена в июле-августе.

zamena-opor.jpg

"Всего заменили 54 энергосберегающих фонаря и часть опор ЛЭП, - пояснила она. – Теперь у нас на каждой опоре висит по фонарю, люди шутят, что стало светло, как в городе. Жители поселения очень довольны, что теперь можно будет выходить на прогулку после семи часов вечера. Раньше все отсиживались по домам. Зимой, когда выпадет снег и станет еще светлее, дети смогут гулять до восьми часов вечера".

zamena-Borovaya.jpg

Г. Третьякова добавила, что в результате установки энергосберегающих фонарей бюджет сельского поселения сможет сократить расходы на оплату электроэнергии.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: реконструкция уличного освещения, народный бюджет, Мылва
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:27 08.09.2017
В Коми объявлен конкурс молодежных проектов - 2017
09:20 08.09.2017
Депутаты Сыктывкара отложили перевод спорного участка в Орбите в число зеленых зон до решения суда
17:55 07.09.2017
Правительство Коми делает все для решения задач, поставленных президентом России


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео