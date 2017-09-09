В Мылве Троицко-Печорского района реконструировали уличное освещение

В сельском поселении Мылва Троицко-Печорского района реконструировали систему уличного освещения.

Как рассказали "Комиинформу" в администрации муниципалитета, средства на реализацию социально-значимого проекта были выделены в рамках республиканского проекта "Народный бюджет".

Всего на реконструкцию уличной сети освещения сельского поселения Мылва потребовалось 334 тысячи рублей. Из региональной казны было выделено 300 тысяч, остальная сумма – из местного бюджета.

В комментарии агентству глава сельского поселения Галина Третьякова рассказала, что реконструкция была проведена в июле-августе.

"Всего заменили 54 энергосберегающих фонаря и часть опор ЛЭП, - пояснила она. – Теперь у нас на каждой опоре висит по фонарю, люди шутят, что стало светло, как в городе. Жители поселения очень довольны, что теперь можно будет выходить на прогулку после семи часов вечера. Раньше все отсиживались по домам. Зимой, когда выпадет снег и станет еще светлее, дети смогут гулять до восьми часов вечера".

Г. Третьякова добавила, что в результате установки энергосберегающих фонарей бюджет сельского поселения сможет сократить расходы на оплату электроэнергии.