АО "Коми коммунальные технологии" планирует успеть до конца года завершить инвестпроекты

Проекты текущего года по развитию электросетевой инфраструктуры на территории республики для повышения надежности электроснабжения потребителей намечены к комплексному исполнению до конца декабря. Об этом сообщило руководство АО "Коми коммунальные технологии".

На очередном заседании Межотраслевого совета потребителей при главе Коми по вопросам деятельности субъектов естественных монополий его члены под председательством вице-премьера Константина Лазарева рассмотрели отчет АО "ККТ" по реализации проектов в текущем году и проект изменений в инвестиционную программу, рассчитанную до 2019 года включительно.

Гендиректор Николай Тимушев доложил о завершении строительства трансформаторных подстанций: двух в Сыктывкаре (№527 и №70) и двух в Емве Княжпогостского района (№137 и №22). А также – по приобретению в столице Коми трансформаторных подстанций №1208 с КЛ-0,4кВ и №1103 с КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ.

"До конца года планируем закончить строительство электросетей для техприсоединения новостроек в Сыктывкаре (ул. Юхнина – Нагорный проезд – ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект), а также – двух распределительных трансформаторных подстанций 10/0,4 киловатт: на пересечении улиц Крутая и Карла Маркса, а также по улице Тентюковская", - сообщил докладчик.

Поскольку исполнение программы на конец лета составило чуть менее 30 процентов, члены совета выразили обеспокоенность относительно перспектив уложиться в намеченные графики до конца года. Однако выступавший заверил, что заминки были обусловлены сложностями с финансированием, которые к началу осени большей частью разрешились.

Как уточнил Николай Тимушев "Комиинформу", в ближайшие месяцы должны быть погашены долги перед ККТ от "Коми энергосбытовой компании". Кроме того, будут возвращены займы, предоставленные со стороны ККТ ряду предприятий региона. По обоим направлениям ожидаемая сумма поступлений – порядка 380 миллионов рублей.

Заместитель председателя правительства Константин Лазарев, возглавляющий Минстрой Коми, предупредил, что в случае неосвоения до конца года инвестиционной составляющей в рамках реализации намеченных проектов, она будет вычтена в следующий период госрегулирования тарифов. Руководство компании заверило, что помнит об этом условии.