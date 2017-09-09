Росстандарт изменит форму и размер автомобильных номеров

Росстандарт вместе с МВД начал работу над созданием нового ГОСТа для автомобильных номеров. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно грядущим изменениям, отдельные категории номерных знаков будут введены для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей. Кроме того, размеры номерных знаков для мотоциклов планируется уменьшить.

При этом у ведомства нет планов по введению чипирования автомобильных номеров, о чем ранее сообщали некоторые СМИ.

Как уточняет "Коммерсант", окончательную версию документа, изменяющего номерные знаки автотранспорта в стране, Росстандарт подготовит к маю 2018 года, в октябре ожидается его утверждение.

Ранее сообщалось, что эксперимент по использованию уменьшенных дорожных знаков, который проводился в Москве и еще нескольких городах России, признан удачным. Теперь этот формат будет использоваться по всей стране.

Для этого будут приняты изменения в нормативную документацию. Ожидается, что это произойдет до конца года.