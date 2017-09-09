В одном из сыктывкарских дворов иномарка сбила пешехода и скрылась с места ДТП

9 сентября 2017 года, 10:00 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

В столице Коми водитель иномарки сбил женщину.

Как рассказали "Комиинформу" в региональном управлении ГИБДД, 8 сентября в 16:32 мужчина 1977 года рождения, находившийся за рулем Kia Spectra, сдавал задним ходом во дворе дома 4а по Парковому проезду.

Он не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода - женщину 1979 года рождения. После чего мужчина скрылся с места происшествия. Но его личность была оперативно установлена сотрудниками ГИБДД.

Пострадавшая получила гематомы бедра и рук. За медицинской помощью обратилась самостоятельно.

Водитель иномарки за год привлекался к административной ответственности семь раз. Четыре из них - за превышение скоростного режима. Водительский стаж - с мая 2010 года.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пострадавшие, ДТП, авария
  Рубрика: Происшествия
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