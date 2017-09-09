В Сыктывкаре водитель иномарки не справился с управлением и врезался в три встречных автомобиля

9 сентября 2017 года, 8:40 | Сыктывкар
Фото УГИБДД МВД по Коми

Тройное ДТП произошло в столице Коми 8 сентября.

Как рассказали "Комиинформу" в Управлении ГИБДД МВД по Коми, авария произошла 8 сентября около 18:20.

Водитель 1976 года рождения, управлявший ВАЗ 2114, двигался по улице Морозова со стороны Димитрова в сторону Сысольского шоссе.

Проезжая на зеленый сигнал светофора напротив д.174 по ул. Морозова, он выехал на встречную полосу.

В результате мужчина столкнулся с тремя встречными автомобилями: Hyundai Accent, Daewoo Matiz и LADA Granta.

Водитель Hyundai - мужчина 1961 года рождения - получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. У водителя Daewoo 1979 года рождения - ушибы, госпитализация ему не потребовалась.

В этом году водитель ВАЗа, ставший виновником ДТП, привлекался к административной ответственности пять раз. Водительский стаж - более 20 лет.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: пострадавшие, ДТП, авария
  Рубрика: Происшествия
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