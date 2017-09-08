В Коми половина школ оснащены системами видеонаблюдения

8 сентября 2017 года, 19:20 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и органы управлением образованием работают над безопасностью образовательных организаций республики.

Как сообщает ведомство, за последние два года произошли положительные изменения в обеспечении комплексной безопасности школ. Многое сделано в рамках подготовки образовательных организаций республики к началу 2017-2018 учебного года.

С 2015 года число образовательных организаций, оснащенных системами видеонаблюдения, увеличилось почти на 20%. На сегодня 53% образовательных организаций имеют такие системы. Практически все школы и детские сады имеют ограждение по периметру территории.

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Устраняются предписания органов государственного пожарного надзора. В 2015 году менее 50% школ и детских садов были обеспечены выводом сигнала о пожаре на пожарные части в автоматическом режиме. В настоящее время постоянным мониторингом охвачены 90% учебных корпусов образовательных организаций.

Сегодня большое внимание уделяется не только созданию безопасных условий в образовательных организациях, но и сохранению жизни и здоровья детей за их пределами в повседневной жизни.

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми планирует организацию площадки для встречи с родительской общественностью "Прямой диалог: государство и общество в интересах защиты детей".

Объявлен сбор вопросов по наиболее актуальным проблемам безопасности детства. Задать свой вопрос эксперту можно воспользовавшись специальной формой, размещенной по адресу https://goo.gl/bCWcgU.

Также вниманию родителей предлагается опрос, посвященный анализу основных угроз психическому и физическому здоровью детей.

Опрос проводится в официальной группе Министерства в социальной сети "Вконтакте" https://goo.gl/Qxuvbr.

Комиинформ

  Рубрика: Общество
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