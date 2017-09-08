В Сыктывкаре выявлены незаконные жильцы

Власти столицы Коми проверили муниципальный жилфонд из числа деревянных частично благоустроенных домов. В рамках очередного рейда выявлены квартиры, которые занимают граждане без договоров социального найма.

Как сообщила "Комиинформу" Любовь Аксенти, директор городского жилищного центра, подведомственного администрации округа, выездные обследования проводятся на постоянной основе. На этот раз рейдом охвачен десяток домов на территории Лесозавода, Кируля и самого Сыктывкара.

"Мы проверили жилые помещения, чтобы заселить в них тех горожан, которым полагается муниципальное жилье по решениям судов. Входные двери в пустующие квартиры мы опечатали. На следующем этапе обследуем жилье изнутри перед его предоставлением гражданам", - пояснила собеседница агентства.

Член жилищной комиссии администрации муниципалитета Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр "ЖКХ Контроль", добавила "Комиинформу", что в рамках осмотра выявлено несколько квартир, в которые граждане заселились без наличия оснований.

"Ни один человек либо семья не имеют права находиться в муниципальном жилье без разрешения властей. По сути, это захват муниципальной собственности. Мы вручили жильцам письменные предупреждения с требованием съехать из незаконно занятых квартир. Если они не освободят их добровольно, будет подключена служба приставов", - уточнила общественница.

Отдельно администрации предстоит разобраться с процедурой возложения на нарушителей обязанности компенсировать муниципалитету стоимость жилищно-коммунальных услуг за период незаконного проживания.