Чемпионат Республики Коми по футболу: итоги второго игрового дня

В столице Коми состоялся второй соревновательный день Чемпионата республики по футболу в зачет круглогодичной Спартакиады среди муниципальных образований (1 и 2 группы).

В состязаниях участвуют команды из 11 муниципалитетов. В первой группе представлены: Сыктывкар, Ухта, Инта. Во вторую группу вошли сборные Сысольского, Троицко-Печорского, Прилузского, Княжпогостского, Ижемского, Сыктывдинского, Усть-Цилемского и Усть-Вымского районов.

По информации Минспорта региона, сборная Усть-Вымского района проиграла команде Усть-Цилемского района со счетом 0:1.

Матч между командами Сысольского и Усть-Куломского районов закончился со счетом 4:1. Ухтинские спортсмены обошли соперников из Ижемского района на девять очков (9:0).

Сыктывкарская и Прилузская команды завершили встречу со счетом 6:0.

Финал состязаний состоится 10 сентября в 17:20 на Республиканском стадионе.