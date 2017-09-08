В Коми объявлен конкурс молодежных проектов - 2017

8 сентября 2017 года, 20:08 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В Коми объявлен конкурс молодежных проектов - 2017. Как поясняет пресс-служба Минобрнауки региона, направлен он на выявление, государственно-общественное поощрение и сопровождение талантливых лидеров и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, обладающих набором важнейших компетенций.

Здесь имеется в виду способность генерировать инновации, осознанное и ответственное социальное поведение, активное гражданское участие в общественной жизни, умение управлять проектами, содействие в повышении авторитета общественной деятельности в молодежной среде.

Конкурс проводится по следующим номинациям: здоровый образ жизни, волонтерство, патриотизм, творчество, лидерство, межнациональное общение, профессиональная ориентация молодежи, поддержка молодых семей. Проекты, представляемые на конкурс, должны быть в стадии реализации или запланированы на реализацию до 1 июля 2018 года.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Республики Коми.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку - проект молодежного активиста, молодежного объединения, молодежной инициативной группы, направленный на решение проблем в области реализации государственной молодежной политики в Республике Коми, на развитие социальных услуг и работу с молодежью. Это малобюджетный проект, ориентированный на реализацию социально значимой некоммерческой идеи, не предполагающий получение прибыли, с привлечением собственных средств или средств спонсоров.

Заявки для участия в конкурсе принимается в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми в срок до 27 октября 2017 года по адресу: г.Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210, каб. 7, отдел молодежных инициатив.

Более подробную информацию по Конкурсу можно получить по телефону 8(8212) 301-530.

Комиинформ

  Ключевые слова: конкурс, коми, молодежь, проекты, минобрнауки
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

09:20 08.09.2017
Депутаты Сыктывкара отложили перевод спорного участка в Орбите в число зеленых зон до решения суда
17:55 07.09.2017
Правительство Коми делает все для решения задач, поставленных президентом России
16:08 07.09.2017
В рамках "Народного бюджета" в Мохче благоустроили начальную школу


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Новости партнеров

Mondi и WWF продлевают соглашение о стратегическом партнерстве на три года



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

8 сентября

В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла в генеральном сражении французской армией при селе Бородино.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео