В Коми объявлен конкурс молодежных проектов - 2017. Как поясняет пресс-служба Минобрнауки региона, направлен он на выявление, государственно-общественное поощрение и сопровождение талантливых лидеров и руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, обладающих набором важнейших компетенций.

Здесь имеется в виду способность генерировать инновации, осознанное и ответственное социальное поведение, активное гражданское участие в общественной жизни, умение управлять проектами, содействие в повышении авторитета общественной деятельности в молодежной среде.

Конкурс проводится по следующим номинациям: здоровый образ жизни, волонтерство, патриотизм, творчество, лидерство, межнациональное общение, профессиональная ориентация молодежи, поддержка молодых семей. Проекты, представляемые на конкурс, должны быть в стадии реализации или запланированы на реализацию до 1 июля 2018 года.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Республики Коми.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку - проект молодежного активиста, молодежного объединения, молодежной инициативной группы, направленный на решение проблем в области реализации государственной молодежной политики в Республике Коми, на развитие социальных услуг и работу с молодежью. Это малобюджетный проект, ориентированный на реализацию социально значимой некоммерческой идеи, не предполагающий получение прибыли, с привлечением собственных средств или средств спонсоров.

Заявки для участия в конкурсе принимается в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми в срок до 27 октября 2017 года по адресу: г.Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 210, каб. 7, отдел молодежных инициатив.

Более подробную информацию по Конкурсу можно получить по телефону 8(8212) 301-530.