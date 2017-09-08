Куда сходить на выходные в Сыктывкаре

Молодежный портал "Твоя Параллель" публикует афишу интересных событий на ближайшие субботу и воскресенье.

У Нацгалереи - осеннее предложение для школьников

Национальная галерея Коми предлагает учащимся воспользоваться специальным предложением. Они могут выбрать одну из восьми экскурсий по постоянным экспозициям, пройтись по залам временных выставок, а также побывать в Музейно-образовательном центре Нацгалереи и узнать больше об интернет-ресурсе "Краевидение. Коми край глазами художников", посетить занятия по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству или посмотреть мультфильмы на различные темы. Подробнее с предложением можно ознакомиться на сайте учреждения.

Заморские истории

В выставочном зале Национального музея 9 сентября откроется экспозиция "Италия. В сердце навсегда". На ней будут представлены фотографии, сделанные туристами из Коми в местах, которые изображены на гравюрах прошлых столетий. Это результат акции в рамках работы выставки "Архитектурный пейзаж в итальянской гравюре конца XVII — начала XIX века".

Кино в ТРЦ "Радуга"

Торгово-развлекательный центр "Радуга" приглашает взрослых и детей на новые художественные и мультипликационные фильмы.

На правах рекламы

Дозор джунглей (6+)

Мультфильм. Длительность: 97 минут.

Пингвин Морис тигрового окраса уверен, что он и в самом деле тигр — герой, в котором нуждаются джунгли. Вместе со своей энергичной командой разношерстных животных под названием "Дозор джунглей" он неусыпно стоит на страже справедливости и покоя. С переменным успехом, конечно, но они стараются. Однако вскоре ему предстоит столкнуться с невероятно коварным и безжалостным врагом — коалой Игорем и его армией туповатых бабуинов…

Начало сеансов и стоимость: 09:10 – 120р.; 12:00 – 150р.; 16:40 – 170р; 18:00 – 180р. (3D)

Хэвенхерст (18+)

Триллер, ужасы. Длительность: 80 минут.

Джеки расследует загадочное исчезновение лучшей подруги. Следы ведут в старинное поместье Хэвенхёрст в самом сердце Нью-Йорка. Его стены скрывают много тайн. Требования к постояльцам строгие: сюда очень сложно попасть. Но еще сложнее — отсюда выбраться.

Начало сеансов и стоимость: 18:30 – 190р; 20:10 – 190р.

Касса кинотеатра работает с 9:00 до 22:00. Билеты на более поздние сеансы просьба приобретать заранее.

Подробности на сайте ТРЦ "Радуга" — http://raduga3d.com/