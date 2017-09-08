В Коми телефоном доверия чаще всего пользуются жители 35-40 лет

В Коми телефоном доверия анонимной экстренной психологической помощи чаще всего пользуются жители 35-40 лет. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной теме экстренной психологической помощи в республике, сообщил врач-психотерапевт "Коми республиканской психиатрической больницы" Сергей Заборовский.

По его словам, как правило, жители республики обращаются за консультацией психотерапевта по вопросам межличностных, супружеских отношений, разводов, воспитания детей.

"Представители старшего поколения звонят на телефон доверия, когда теряют близких, страдают от горя, - пояснил С. Заборовский. – В случаях, когда страдают от тяжелых заболеваний и не могут выйти из дома. У нас есть постоянные пациенты с инвалидностью, которые регулярно консультируются по телефону доверия".

По словам врача-психотерапевта, консультации по телефону доверия не ограничены по времени. Некоторые пациенты нуждаются в информационной консультации, и тогда разговор длится несколько минут, в сложных случаях беседа может длиться час или даже два часа. В среднем же беседа по телефону доверия составляет 15-20 минут.

"Проводя консультацию по телефону, врач должен быть максимально мобилизован, - пояснил С. Заборовский. – Неизвестно, в каком состоянии находится человек "на том конце провода". Находится ли человек в острой кризисной ситуации или это звонок от одинокого, невостребованного человека, который нуждается в психологической поддержке. Когда речь идет об угрозе жизни, врач должен применить все свои навыки и опыт работы, чтобы удержать человека на линии и помочь ему преодолеть кризис, в котором тот оказался".

*** Телефон доверия для получения круглосуточной анонимной экстренной психологической помощи: 129 (звонок со стационарного телефона, расположенного на территории Республики Коми, бесплатный).