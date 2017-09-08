Эжвинец своевольно подключил водонагреватель и насмерть отравился газом

8 сентября 2017 года, 17:43 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В больницу Эжвиснкого района доставили двух мужчин 21 года и 14 лет. У братьев врачи диагностировали отравление неустановленным веществом. Как сообщили медики полиции, в скорой помощи скончался еще одни мужчина 50 лет.

Следователи Эжвинского подразделения СУ СКР по Коми по факту произошедшего провели проверку. Эксперты установили, что эжвинец умер от отравления угарным газом.

Как выяснилось, в квартире двухэтажного кирпичного двухподъездного дома, который находится в местечке Радиоцентр в Эжве, поменяли газовую колонку водонагревателя. Гофры (трубы вентиляции) установлены при этом не были.

Накануне трагедии в квартиру приходил мастер, который подключил колонку. Он увидел, что вентиляция не оборудована, поэтому сообщил владельцам квартиры, что использовать колонку пока нельзя. Специалист отключил газ и ушел.

Хозяин, проигнорировав меры безопасности, открыл газ и стал пользоваться нагревателем. В итоге вся семья отравилась газом, молодые люди потеряли сознание, а отец успел вызвать скорую помощь, после чего скончался на руках у медиков.

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Сыновья погибшего прошли лечение и выписались из больницы.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: эжва, следователи, скорая, отравление, газ
  Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:40 07.09.2017
Абоненты Tele2 в Коми остались без связи
08:33 05.09.2017
Осы продолжают беспокоить детские сады Ухты
07:12 04.09.2017
В Усинске сняли режим ЧС из-за поврежденного дома


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в помощи волонтеров при передвижении по городу. (Сыктывкар)
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео