Эжвинец своевольно подключил водонагреватель и насмерть отравился газом

В больницу Эжвиснкого района доставили двух мужчин 21 года и 14 лет. У братьев врачи диагностировали отравление неустановленным веществом. Как сообщили медики полиции, в скорой помощи скончался еще одни мужчина 50 лет.

Следователи Эжвинского подразделения СУ СКР по Коми по факту произошедшего провели проверку. Эксперты установили, что эжвинец умер от отравления угарным газом.

Как выяснилось, в квартире двухэтажного кирпичного двухподъездного дома, который находится в местечке Радиоцентр в Эжве, поменяли газовую колонку водонагревателя. Гофры (трубы вентиляции) установлены при этом не были.

Накануне трагедии в квартиру приходил мастер, который подключил колонку. Он увидел, что вентиляция не оборудована, поэтому сообщил владельцам квартиры, что использовать колонку пока нельзя. Специалист отключил газ и ушел.

Хозяин, проигнорировав меры безопасности, открыл газ и стал пользоваться нагревателем. В итоге вся семья отравилась газом, молодые люди потеряли сознание, а отец успел вызвать скорую помощь, после чего скончался на руках у медиков.

Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Сыновья погибшего прошли лечение и выписались из больницы.