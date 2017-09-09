В колонии № 1 Верхнего Чова начали разводить индюков

Исправительная колония №1 Верхнего Чова пополнилась новыми жителями. На животноводческой ферме появились индюшата.

Цыплята породы белая широкогрудая и серебристая вывелись месяц назад из инкубатора. Всего в инкубатор поместили 20 яиц, на свет появились 11 птиц, среди которых оказалось два петушка. Сейчас в инкубаторе находятся еще 30 яиц, в том числе утиных.

Индюшата как дети, очень ранимы, но любят движение. Если птица не будет двигаться, суставы ослабнут. За кормом тоже нужен особый контроль, поэтому в колонии поставили дозатор, который смешивает корма и выдает положенную птице норму корма. Если в корм попадет что-то твердое, индюшонок может погибнуть.

Сегодня в республике индюшатина пользуется спросом, но мало кто из предпринимателей занимается выращиванием. Зачастую труд на предприятиях механизированный, а эта птица любит ручной уход. Именно поэтому за разведение индюков взялись в колонии № 1.

За птицами ухаживает осужденный, который получил профессию животновода в стенах колонии. Он уже продолжительное время работает на должности и оперирует профессиональными понятиями.

В течение двух лет в колонии выводят уток. Они потребляют меньше корма и менее прихотливы, чем индюки. Сейчас на ферме живут 72 птицы.

Постоянными жителями учреждения являются куры. 230 несушек обеспечивают колонию яйцами, это 120 яиц штук в день. В июле осужденные собрали 3700 яиц.

Интересно, что животноводческая ферма – это не только дополнительные рабочие места. Сотрудники УФСИН, которые всю свою жизнь посвятили работе в колонии, отмечают, что уход за животными и птицей меняет осужденных в лучшую сторону.

Сейчас в ИК №1 возводят двухэтажный птичник, может быть, когда-то там заведутся и страусы.