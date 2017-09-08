Жительнице села Маджа и ее четверым детям требуется помощь

На еженедельной планерке в администрации Корткеросского района заместитель главного врача Корткеросской ЦРБ Мальвина Мельник озвучила проблему своей пациентки.

Ирина Кузьмина из Маджи попала в трудную жизненную ситуацию. По информации пресс-службы администрации, еще недавно у нее было все хорошо: жила в Санкт-Петербурге, был муж, растила детей. Но по семейным обстоятельствам в 2014 году женщине пришлось переехать в родное село.

На материнский капитал пришлось выкупить у родственников свой родительский дом, где сейчас женщина живет со своими четырьмя детьми. Со старшей дочкой сами ремонтируют дом, из подручных пиломатериалов построили веранду.

За помощью женщина старалась не обращаться, но тянуть на себе тяжелую ношу она больше не может. Развалилась печка, которая отапливает дом на два этажа. Ирина сейчас нигде не работает, так как находится в отпуске по уходу за малолетним сыном. Заработок на сборе ягод и грибов уходит на повседневную жизнь и детей. Много средств тратится на отопление дома электроконвекторами.

"У мамы нет средств даже отправлять младших сыновей в детский сад, - сообщают в администрации района. - Вторая дочка особенная, учится дистанционно дома. С ней Ирине часто приходится ездить по медучреждениям, два раза в год в Москву, при этом меньших оставить некому".

На днях во главе с первым заместителем руководителя администрации района Александром Артеевым власти навестили Ирину и детей. Женщина ждала новые кирпичи на печку, которые, как и услуги печника, пока были заказаны в долг. На этой неделе печники уже начали строить новую печь.

Ирина рассказала, что по специальности она пекарь-кондитер, но работу найти не может. После встречи власти обратились в Аджером к предпринимателю, который предварительно пообещал взять женщину на работу. Уже в администрации района обсудили, как официально оказать помощь И. Кузьминой, а также устроить младших детей в сад.

Сотрудники администрации района решили оказать материальную помощь семье из Маджи, собирают денежные средства на кладку печи, а также одежду для детей (девочки (17 и 13 лет), мальчики (5 лет и 1,9 года), мебель, канцелярские товары, другие вещи. В "Год добрых дел" администрация района просит откликнуться и жителей района с любой возможной помощью, даже физической.