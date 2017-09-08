Воркута - опорная зона Арктики: новые автомобильные и железные дороги, добыча ископаемых и сотрудничество с соседями

Опубликована новая редакция федеральной госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ", в которой актуализированы некоторые моменты, касающиеся в том числе и Коми. Кроме того, до 2025 года продлен срок реализации госпрограммы.

Согласно документу, Воркута имеет огромный потенциал и возможности разработки расположенных на ее территории новых месторождений Печорского угольного бассейна и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Добывать в этом районе можно золото, серебро, медь, бариты, свинец и цинк, а также кварц-каолиновое сырье. Но слабой стороной является крайне низкая их изученность. В связи с этим перспективы развития этого муниципального образования пока связаны только с освоением запасов каменного угля.

Документ ставит целью создания Воркутинской опорной зоны повышение эффективности социально-экономического развития Арктической зоны России. Для достижения этой цели необходимо провести диверсификацию промышленного производства, модернизировать и развить транспортно-логистическую инфраструктуру, информационно-телекоммуникационные технологии, а также создать условия для комфортной жизни местного населения.

Появление Воркутинской опорной зоны может способствовать увеличению добычи угля (до 21,4 млн. тонн в год), росту объемов производства брикетной продукции (до 60 тыс. тонн в год), увеличению протяженности автомобильных дорог (на 450 км), увеличению протяженности железнодорожных линий (ввод в эксплуатацию 1161 километра, из них строительство новых - 712 километров), приросту грузооборота (до 24 млн. тонн в год), приросту площади покрытия Арктической зоны высотными телекоммуникационными платформами (до 3000 кв. километров ежегодно), стабилизации уровня зарегистрированной безработицы (не более чем на 1,3%), оптимизации расходов на жилищно-коммунальное хозяйство Воркуты (ежегодная экономия до 170 млн. рублей), введению полигона твердых бытовых и промышленных отходов и объектов туристической инфраструктуры.

Так, строительство участка железнодорожной ветки Воркута – Усть-Кара позволит приступить к разработке новых месторождений полезных ископаемых восточной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в Коми и Ненецком автономном округе. Кроме того, она соединит арктическое побережье с европейской частью России.

Строительство автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар с подъездами к Воркуте и Салехарду позволит соединить Ненецкий автономный округ с Коми и федеральной сетью автомагистралей, что повлияет на развитие Воркутинской и Ненецкой опорных зон.

В случае реализации железнодорожного проекта "Северный широтный ход", который в перспективе должен соединить перспективные нефтегазовые месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа, воркутинский железнодорожный узел будет выступать связующим звеном по перевалке ресурсов в западном направлении.

"Реализация этого проекта обеспечит комплексное развитие Воркутинской опорной зоны и Ямало-Ненецкой опорной зоны. Благодаря расширению пропускной способности действующих и строительству новых железнодорожных линий, автомобильных дорог, модернизации сети арктических портов появится в том числе возможность увеличить и реструктуризировать объемы грузоперевозок по Северному морскому пути", - делают вывод авторы документа.

Напомним, глава Коми Сергей Гапликов не раз заявлял о перспективах участия Коми в освоении Арктической зоны, а также о том, как привлечь инвестиции и производственные мощности для строительства транспортных путей к портам Северного Ледовитого океана.