В Печоре состоялась торжественная регистрация имянаречения 300-го новорожденного

8 сентября 2017 года, 15:40 | Печора
Фото: загс Печоры

В территориальном отделе загса Печоры в год "Добрых дел" к 96-летнему юбилею государственности Коми прошла торжественная регистрация имянаречения 300-го новорожденного.

По информации пресс-службы Минюста Коми, 4 августа в семье Егора и Светланы Крынке произошло счастливое и радостное событие – рождение дочки.

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По традиции двери отела загса распахнулись для праздничной встречи с новой жительницей города. Торжественная регистрация прошла в кругу родных и близких людей. Сотрудники загса провели коми обряды: повитуха завернула младенца в папину рубашку, повязала трехцветную ленточку-оберег, погремела над малышкой шуршаром, чтобы уберечь ее от злых духов и недобрых намерений.

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Отец в свою очередь отведал пересоленной кашей, чтобы хоть немного испытать на себе муки роженицы. В честь маленькой гражданки России прозвучал гимн Российской Федерации.

На церемонии родителям вручили свидетельство о рождении, памятные подарки от сотрудников загса и родных. А в заключении родители запустили в небо воздушные шары с пожеланиями для маленькой Валерии.

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Юлия Николаева

  Ключевые слова: праздник, младенец, имянаречение, ЗАГС
  Рубрика: Общество
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