В Печоре состоялась торжественная регистрация имянаречения 300-го новорожденного

В территориальном отделе загса Печоры в год "Добрых дел" к 96-летнему юбилею государственности Коми прошла торжественная регистрация имянаречения 300-го новорожденного.

По информации пресс-службы Минюста Коми, 4 августа в семье Егора и Светланы Крынке произошло счастливое и радостное событие – рождение дочки.

По традиции двери отела загса распахнулись для праздничной встречи с новой жительницей города. Торжественная регистрация прошла в кругу родных и близких людей. Сотрудники загса провели коми обряды: повитуха завернула младенца в папину рубашку, повязала трехцветную ленточку-оберег, погремела над малышкой шуршаром, чтобы уберечь ее от злых духов и недобрых намерений.

Отец в свою очередь отведал пересоленной кашей, чтобы хоть немного испытать на себе муки роженицы. В честь маленькой гражданки России прозвучал гимн Российской Федерации.

На церемонии родителям вручили свидетельство о рождении, памятные подарки от сотрудников загса и родных. А в заключении родители запустили в небо воздушные шары с пожеланиями для маленькой Валерии.