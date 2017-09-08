Два проекта Коми стали призерами публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан

8 сентября 2017 года, 15:20 | Сыктывкар, Инта
Фото Антона Пархачёва

Два проекта Республики Коми стали призерами публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в период с 1 апреля 2017 года по 1 августа 2017 года провел ежегодный публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.

Федеральная конкурсная комиссия высоко оценила работы республики. В результате два проекта финансовых органов городских округов Сыктывкара и Инты заняли вторые места среди юридических лиц: Сыктывкар представил проект "Услуги и работы муниципальных учреждений" в номинации "Государственные и муниципальные услуги для граждан", а Инта - "Бюджет для граждан на основе проекта бюджета МОГО "Инта"" в номинации "Лучший проект бюджета для граждан".

Конкурс проводился в два этапа.

Первым этапом был одноименный конкурс, проводимый на региональном уровне. В этом году его организатором в республике стало Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, при содействии Министерства финансов Республики Коми. Полномочия организатора от Минфина республики, были переданы для повышения качества оценки конкурсных работ с точки зрения практического применения проектов в образовательном процессе, в части повышения финансовой и бюджетной грамотности населения.

Как отметили в региональном Минфине, Инта и Сыктывкар не первый год участвуют в конкурсе, занимая лидирующие места. Проекты-победители нацелены на представление бюджетного процесса и понятий с ним связанных в простой и понятной для широкого круга лиц форме.

Награждение победителей регионального конкурса прошло сегодня, 8 сентября, в день финансиста. А торжественная церемония награждения победителей федерального этапа конкурса состоится 15 сентября 2017 года в Министерстве финансов Российской Федерации.

*** "Бюджет для граждан" – один из основных проектов, реализуемых в рамках Открытого правительства. Он представляет собой упрощённую версию главного финансового документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия властей. Задача по разработке проекта была поставлена Президентом страны Владимиром Путиным.

Итоги федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2017 году размещены на официальной странице Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в сети "Интернет", по адресу: http://bujet.ru/action/lmo_news/322313/.

Комиинформ

  Ключевые слова: бюджет
  Рубрика: Экономика
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