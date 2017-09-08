Два проекта Коми стали призерами публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан
Два проекта Республики Коми стали призерами публичного конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации в период с 1 апреля 2017 года по 1 августа 2017 года провел ежегодный публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан.
Федеральная конкурсная комиссия высоко оценила работы республики. В результате два проекта финансовых органов городских округов Сыктывкара и Инты заняли вторые места среди юридических лиц: Сыктывкар представил проект "Услуги и работы муниципальных учреждений" в номинации "Государственные и муниципальные услуги для граждан", а Инта - "Бюджет для граждан на основе проекта бюджета МОГО "Инта"" в номинации "Лучший проект бюджета для граждан".
Конкурс проводился в два этапа.
Первым этапом был одноименный конкурс, проводимый на региональном уровне. В этом году его организатором в республике стало Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, при содействии Министерства финансов Республики Коми. Полномочия организатора от Минфина республики, были переданы для повышения качества оценки конкурсных работ с точки зрения практического применения проектов в образовательном процессе, в части повышения финансовой и бюджетной грамотности населения.
Как отметили в региональном Минфине, Инта и Сыктывкар не первый год участвуют в конкурсе, занимая лидирующие места. Проекты-победители нацелены на представление бюджетного процесса и понятий с ним связанных в простой и понятной для широкого круга лиц форме.
Награждение победителей регионального конкурса прошло сегодня, 8 сентября, в день финансиста. А торжественная церемония награждения победителей федерального этапа конкурса состоится 15 сентября 2017 года в Министерстве финансов Российской Федерации.
*** "Бюджет для граждан" – один из основных проектов, реализуемых в рамках Открытого правительства. Он представляет собой упрощённую версию главного финансового документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия властей. Задача по разработке проекта была поставлена Президентом страны Владимиром Путиным.
Итоги федерального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2017 году размещены на официальной странице Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в сети "Интернет", по адресу: http://bujet.ru/action/lmo_news/322313/.
Комиинформ
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