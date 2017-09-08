В Коми активизировалась работа по трудоустройству осужденных

Увеличение занятых в труде осужденных и освободившихся из мест лишения свободы - это задача, которую необходимо решать комплексно. На уровне различных министерств, ведомств, внутри муниципалитетов и совместно с бизнес-сообществом республики. Об этом шла речь на выездном Дне депутата, который прошел 7 сентября в колонии №25.

Министр юстиции региона Дмитрий Наумов в ходе совещания проинформировал депутатов о том, что сделано по этой проблеме, и какие вопросы необходимо решить.

По информации Минюста региона, взаимодействие субъектов профилактики правонарушений по вопросу трудовой адаптации осужденных проходит по двум основным направлениям. Это помощь в трудоустройстве освободившихся из колонии, а также содействие в развитии производства и обучение осужденных.

На 1 августа 2017 года в службу занятости Коми обратились 420 человек, освобожденных из учреждений УИС. При этом, по информации пресс-службы УФСИН региона, за семь месяцев 2017 года из учреждений УИС Коми освободились 1688 человек.

Из числа обратившихся 272 человека были признаны безработными, 65 человек отказались от услуг службы занятости.

Тем не менее, всем обратившимся рассказали о положении на рынке труда (наиболее востребованных профессиях, о наличии вакансий), помогли в поиске подходящей работы.

Государственными услугами по профессиональной ориентации воспользовались 158 человек, психологическую поддержку получили 40 освободившихся, помощь в социальной адаптации на рынке труда получили 50 человек.

За январь-июль 2017 года при содействии органов службы занятости в Коми трудоустроились 105 выходцев из мест лишения свободы (38,6% от числа граждан указанной категории, признанных в установленном порядке безработными).

На общественные работы устроены 23 человека, направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 32 человека, устроены на временные работы – 23 человека, завершили обучение 30 человек, из них 15 человек трудоустроились.

Консультационные услуги по организации предпринимательской деятельности и самозанятости получили 12 человек.

Для осужденных, которые готовятся к освобождению, органы службы занятости проводят выездные мероприятия, где информируют людей о вакансиях в республике. За указанный период 2017 года проведено 16 мероприятий, консультациями было охвачено порядка 150 человек.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Коми два раза в месяц направляет в адрес УФСИН Коми и МВД полную информацию о вакансиях работодателей с указанием профессии, заработной платы, адреса рабочего места и др. сведений.