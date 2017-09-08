В августе индекс потребительских цен в Коми стал рекордно низким за последние шесть лет

В августе индекс потребительских цен стал рекордно низким за последние шесть лет - 99,6%. Последний раз дефляция (снижение цен) в республике наблюдалась в августе 2011 года (99,97%), сообщает Комистат.

Основное влияние на величину индекса оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции (на 10%). По итогам восьми месяцев цены на потребительском рынке выросли на 1,5%, что ниже, чем за соответствующий период прошлого года (на 2,8%).

Второй месяц подряд наблюдалась дефляция на рынке продовольственных товаров. В августе индекс составил 98,9% (в июле - 99,6%), что обусловлено массовым поступлением плодоовощной продукции нового урожая. Так, картофель за месяц стал дешевле на 16%, овощи - в среднем на 20%, фрукты и цитрусовые - на 4%.

В частности, помидоры подешевели на 30%, капуста белокочанная - на 29%, морковь - на 19%, бананы - на 16%, лук репчатый - на 14%, огурцы - на 13%, свекла - на 11%, виноград - на 10%, чеснок - на 7%, лимоны - на 6%, яблоки - на 3%, груши и апельсины - на 2%. Кроме того, ниже, чем в июле, сложились цены на яйца - на 7%, крупу гречневую - на 6%, куры, муку, сыры - на 2%, масло сливочное, подсолнечное и оливковое, чай пакетированный и сельдь соленую - на 1%.



В то же время в августе на 4% подорожал сахар, на 1-2% - свинина на кости, печень говяжья, рыба мороженая разделанная, консервы мясные, мед, крупы овсяная и перловая.



Алкогольная продукция подорожала в среднем на 0,5%, в том числе пиво отечественное - на 1%, коньяк - на 0,6%, вина виноградные - на 0,5%, водка - на 0,4%.



Индекс цен на непродовольственные товары составил 100,1%. На 1-3% выросли цены на отдельные виды детской и женской одежды и обуви, парфюмерно-косметических, галантерейных товаров, строительных материалов, а также табачные изделия.



Стоимость бензина автомобильного и дизельного топлива за месяц не изменилась.



Тарифы на услуги в августе увеличились в среднем на 0,02%, что обусловлено повышением стоимости проживания в гостинице - на 3%, стоимости установки пластиковых окон, парикмахерских услуг, занятий в группах общей физической подготовки - на 1%.