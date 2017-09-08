Сапожник из Усть-Вымского района осужден за убийство своего знакомого

8 сентября 2017 года, 13:55 | Усть-Вымский
Фото Berkem.ru

Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 57-летнего жителя поселка Кожмудор. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Государственное обвинение поддержано заместителем прокурора Усть-Вымского района.

Судом установлено, что в ночь с 24 на 25 сентября 2016 года сельский житель в нетрезвом состоянии находился в своем доме в поселке Кожмудор. Вместе с ним спиртное распивал его 41-летний знакомый. В какой-то момент между собутыльниками возникла словесная перепалка, переросшая в серьезную ссору. Хозяин дома, сапожник по профессии, схватил сапожный нож и ударил знакомого в сердце. Гость от полученной раны время скончался, а убийца лег спать.

Вину в содеянном мужчина не признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано следственным отделом по Усть-Вымскому району СУ СКР по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: прокуратура коми
  Рубрика: Происшествия
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