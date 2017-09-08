Избирком Коми и Минтруд республики заключили соглашение о взаимодействии

8 сентября 2017 года, 13:15 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев и министр труда, занятости и социальной защиты республики Илья Семяшкин подписали соглашение о взаимодействии между возглавляемыми ими ведомствами.

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Как сообщил Д. Митюшев, соглашение подписано в соответствии с изменениями в федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав…", которые определили порядок взаимодействия в регионах между избиркомами и ведомствами, которые занимаются вопросами социальной защиты и поддержки граждан.

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Необходимость в подписании соглашения обусловлена грядущими президентскими выборами весной 2018 года, чтобы абсолютно все граждане вне зависимости от своего состояния и местонахождения могли реализовать свое избирательное право.

Руководитель Минтруда Коми И. Семяшкин поблагодарил Избирком за сотрудничество в вопросах организации выборной кампании для граждан, которые по тем или иным причинам испытывают сложности в том, чтобы прийти на выборы и проголосовать.

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"Мы благодарны Избиркому за то, что он следит за рекомендациями, направленными на создание комфортных условий для людей, нуждающихся в помощи, - отметил он. – Таких граждан у нас восемь тысяч человек. Это дееспособные и совершеннолетние, проживающие в домах-интернатах и жители республики, получающие социальное надомное обслуживание. Среди второй категории есть люди с инвалидностью, имеющие проблемы с передвижением, престарелые и ослабленные больные".

Д. Митюшев добавил, что задача Избиркома заключается в том, чтобы с помощью соцработников выявить маломобильные категории граждан. Затем соцработники расскажут им о новых возможностях и предоставят все необходимые контакты территориальных избиркомов.

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После того, как человек обратиться в территориальный избирком, к нему домой приедет член избиркома с правом решающего голоса и окажет помощь в оформлении заявления о голосовании вне избирательного участка.

Поправки в закон также решили давнюю проблему с гражданами, которые раньше не могли участвовать в выборах, так как проживают не по месту прописки. Особенно много таких среди пожилых, которые из-за потребности в уходе часто переезжают к родственникам.

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Теперь они смогут подать заявления в территориальные избирательные комиссии о включении их в список избирателей по месту нахождения. После включения их в списки к ним на дом придет сотрудник избиркома и поможет проголосовать.

"Это большой шаг вперед, который поможет гражданам с особыми потребностями здоровья реализовать свое избирательное право", - заключил председатель Избиркома Коми.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: соглашение о сотрудничестве, Минтруд Коми, избирком коми
  Рубрика: Политика
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